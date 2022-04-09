«أبوظبي للشطرنج السريع» تتوج أبطالها غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تصل غداً الأحد بطولة أبوظبي الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برعاية جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى مرحلة الختام حيث تتوج أبطالها، بعدما انطلقت الجمعة بمشاركة 167 لاعباً ولاعبة.

وافتتح حسين الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج وأحمد الغلابي مدير قسم الأنشطة الرياضية بجامعة خليفة، البطولة بمنح شارة البداية، في اليوم الأول من الحدث الذي يقام، على النظام السويسري من 9 جولات، بواقع ثلاث جولات يومياً وبزمن قدره 10 دقائق مع زيادة 10 ثوان لكل نقلة ملعوبة، وتطبق كافة قوانين ولوائح الشطرنج السريع على خلال منافسات البطولة، التي تستضيفها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، التي خصصت كادر إداري وفني، لإدارة البطولة بالتنسيق مع نادي أبوظبي للشطرنج.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين، إضافة إلى جوائز تقديرية لكافة المشاركين من الفئات العمرية تحت 10 و12 و14 و16 سنة، حيث يتنافسون على لقب البطولة ولقب الفئة، وتركيز عالي، وينتظر أن تشهد البطولة مفاجآت في ظل صعود عدد كبير من المواهب في المستوي خلال الفترة الأخيرة.