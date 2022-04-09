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الرياضي
شفاء «سمعة» من إصابة اليد
شفاء «سمعة» من إصابة اليد
9 ابريل 2022 13:26

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
يخوض الوحدة مباراة ودية مع الغربية أحد فرق الدرجة الثانية، يوم الاثنين المقبل، على استاد آل نهيان في أبوظبي، استعداداً للقاء الظفرة ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وينتظر أن يدفع المدرب جريجوري بأكبر عدد من اللاعبين في «بروفة تدريبية»، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.
من جهة ثانية، انتظم إسماعيل مطر، في التدريبات الجماعية التي بدأت يوم الخميس الماضي، عقب راحة 48 ساعة، أعقبت الفوز على الإمارات في الجولة الماضية للدوري، حيث تعافى اللاعب من إصابة في اليد، فضلاً عن انتهاء العقوبة الانضباطية بالإيقاف مباراتين، ليكون جاهزاً للقاء الظفرة، ويكون فيه جميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني لـ «العنابي»، باستثناء عبد الله الكربي الذي نال بطاقة حمراء أمام فريق الإمارات.
وتمثل عودة المصابين وتحديداً إسماعيل مطر ولوكاس بيمينتا ومانع عايض، قوة دفع كبيرة لـ «أصحاب السعادة» في الفترة المقبلة، التي تحتاج تركيزاً عالياً في الدوري، وعدم ضياع أي نقطة، على أمل أن تخدمه نتائج المنافسين في الجولات الست المتبقية، وما زال أمل «العنابي» في الفوز به قائماً نظرياً، بجانب التحدي الكبير أمام الشارقة يوم 11 مايو المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة باستاد هزاع بن زايد، ويبحث خلاله «الوحدة» عن ثالث ألقابه بالبطولة الغالية.

الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
إسماعيل مطر
الظفرة
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