شباب الأهلي في مهمة «تصحيح المسار» بـ «الأبطال»

منير رحومة (دبي)



يبحث شباب الأهلي عن تصحيح المسار في دور المجموعات، وتحقيق أول انتصار يعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، عندما يواجه فولاد خوزستان الإيراني غداً «الأحد»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتي تقام على ملعب «الجوهرة» بجدة، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة الأولى أمام الفريق المغمور آهال تركمانستان، وفي المباراة الثانية يلتقي آهال تركمانستان مع الغرافة القطري.

وتمثل نتيجة مباراة الغد أهمية كبرى لـ «الفرسان»، لأن تساوي الفرق الأربعة في المجموعة بنقطة لكل منها، يدعم فرصة الفريق الذي يفوز غداً للتقدم إلى الصدارة، وبالتالي تحقيق أسبقية عن بقية المنافسين.

ورغم أن منافس «الفرسان» يملك خبرة في المشاركات القارية، ويضم لاعبين أصحاب خبرة، إلا أن شباب الأهلي قادر على تجاوز «عثرة البداية»، والدخول في أجواء البطولة القارية بنجاح، وحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته.

وشدد المهندس مهدي علي مدرب شباب الأهلي على أن فريقه كان قادراً على الخروج بالفوز في مباراته الماضية، إلا أن الحظ لم يكن إلى جانبه في استغلال الفرص الكثيرة التي صنعها، خاصة في الشوط الأول، مطالباً اللاعبين بضرورة استغلال الفرص جيداً، وتحويلها إلى أهداف، حتى يترجم الفريق تفوقه داخل الملعب إلى انتصارات.

وشدد مهدي علي أن «الفرسان» يضم نخبة من أصحاب الخبرة والتجربة في المشاركات الخارجية، وهو ما يجعلهم مطالبين بإجادة استثمار الفرص في بقية المباريات، مشيراً إلى أن كل المباريات قوية وصعبة في البطولة الآسيوية، وبالتالي يجب رفع درجة التركيز، لأن كل المباريات أمام أندية متميزة من القارة.

ومن المنتظر عودة الحارس ماجد ناصر إلى تشكيلة «الفرسان» في مباراة غداً، بعد أن انتظم في التدريبات، واستعادة جاهزيته، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على عمر عبد الرحمن من البداية، بعد أن شارك خلال المباراة الماضية في الشوط الثاني، وأظهر استعادة إمكانياته البدنية والفنية، مما يشكل دعامة قوية لفريق شباب الأهلي، من أجل دخول المباراة بمعنويات عالية، وإصرار كبير على حصد أول انتصار في البطولة الآسيوية.