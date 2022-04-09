ريبروف يريد البقاء مع «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)



أبدى الأوكراني ريبروف مدرب العين، تمسكه بالبقاء وتمديد عقده مع إدارة شركة الكرة، بعد النجاحات التي حققها حتى الآن خلال موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت أنباء عن تلقي المدرب عروضاً عدة للرحيل عن «قلعة البنفسج» في الموسم المقبل، ولكن ما يوفر له وما يميز بيئة العمل في العين، حسمت الأمور لمصلحة التجديد والبقاء الذي أصبح لا يحتاج إلى التوقيع على ورق، ولكن اتفق الجميع على أن الهدوء والتركيز على متطلبات أهداف الموسم الحالي تبقى الأهم، قبل الحديث عن المستقبل.

وناقش الجهاز الفني بالفعل شركة الكرة والجهاز الإداري تصوراته للموسم المقبل، خاصة بعد قرار زيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين في الملعب، بواقع «5+1 آسيوي» لتتماشي مع تطوير دوري أبطال آسيا، والتي تعد هدفاً للعين في الموسم بعد المقبل، حيث يبني ريبروف بالتنسيق مع شركة الكرة والجهاز الإداري فريقاً يستطيع مقارعة كبار القارة، خاصة أن النسخة التي يشارك بها العين، تنطلق في سبتمبر 2023، وتستمر إلى مايو 2024، وفي حال نجاح الفريق في التتويج بدوري الموسم الجاري، يحجز مقعده بالفعل في البطولة القارية.

وتشير مصادر «الاتحاد»، إلى أن المدرب الأوكراني طلب التعاقد مع لاعب آسيوي، وتم تحديد بعض الأسماء من اللاعبين المتميزين في مركز محور الارتكاز في منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى لاعب أسترالي، بينما سيتم متابعة الأسماء المرشحة لارتداء قميص «البنفسج» في مركز الآسيوي السادس، لحسم التفاوض معها بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر أن مجرد مناقشة ريبروف تصورات الموسم المقبل، وما يرغب الجهاز الفني في توفيره من عناصر ولاعبين وغيره، فإن هذا يعتبر اتفاقاً مبدئياً على التجديد والبقاء مع «الزعيم».

وأشار إلى أن شركة الكرة ستعرض التجديد لموسمين، خاصة أن هناك خطة للمنافسة القارية، وبالتالي فإن التمسك بالاستقرار الفني أهم متطلبات النجاح في تلك الخطة، إلا أن المدرب وبحسب مسيرته في الأندية العديدة من التي قادها، يفضل التجديد موسم بموسم، ولكن ربما يكسر تلك القاعدة مع «الزعيم»، خاصة بعد أن أصبح النادي بمثابة «بيت المدرب»، وأصبحت العلاقة متينة وقوية داخل منظومة العمل الفني والإداري للفريق الأول.

وحقق ريبروف نجاحاً كبيراً مع «الزعيم»، من واقع الأداء والمستوى المتميز الذي يؤدي به الفريق هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري منذ بداية الموسم، ويواصل أداءه بمنتهى القوة والجدية، ويملك أقوى هجوم بـ 44 هدفاً، وأقوى دفاع، ويسيطر على العديد من الأرقام المرتبطة بأداء الموسم الجاري، وكان المدرب مطلوباً لقيادة منتخب أوكرانيا حتى وقت قريب، قبل أن تقع الأحداث الجارية في بلاده.

من جانبه، أكد ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين، أن مسألة التجديد للمدرب لا تشغل أحد، في ظل العلاقة الوطيدة التي تربطه بالنادي، فضلاً عن وجود مؤشرات تتعلق بالتفاهم حول كافة الأمور المشتركة للمستقبل، ولفت إلى أن بيئة «الزعيم» توفر النجاح لأي جهاز فني، وهو ما يتمسك به المدرب بالفعل.

وقال: المدرب الآن مشغول بالعمل للوصول إلى منصات التتويج المحلية، والكل ينصب تركيزه على ذلك، ولا خلاف على مسألة التجديد التي تعتبر تقريباً منتهية بين الطرفين، والمدرب تحدث مع الإدارة عن الخطوط العريضة للموسم الجديد، ومسألة زيادة الأجانب، ورشح بعض الأسماء بالتنسيق مع شركة الكرة، وكلها مؤشرات تؤكد نية البقاء مع «الزعيم» ولا صحة تماماً لما تردد عن رحيله، أو عدم التوصل لاتفاق تجديد، لأن العلاقة بين الطرفين أكبر من أي شيء، وهي كفيلة بالوصول إلى اتفاق على التوقيع مع النادي، حيث سنترك الأمر للتفاوض حول المدة، سواء عامين كما تريد شركة الكرة، أو ربما أكثر أو أقل فهذا لا يهم.

وحول رغبة الزمالك في ضم لابا كودجو، قال: لابا عيناوي حتى 2024، وهو من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، لم نتلق أي عروض، ولن ننتظر إلى مثل تلك الأقاويل، التي ربما يكون الهدف منها إثارة البلبلة حول الفريق، ومتمسكون بجميع اللاعبين، ولم نفكر من الأساس في أي ملف يخص الأجانب بشكل عام إلا بنهاية الموسم، وبالتبعية لا صحة لما يتردد بشأن كايو كانيدو، واللاعب مستمر مع الفريق وأحد العناصر الأساسية المؤثرة في أداء الفريق، ومستمر معنا بالتأكيد.

وأضاف: الآن الكل يركز على أهداف الموسم الجاري بحصد الألقاب، في ظل تصدر الدوري، وتأهل الفريق إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، واستعادة «سكة الألقاب» يمنح «الزعيم»، الدفعة اللازمة للموسم المقبل، بهدف البناء من أجل الآسيوية وأيضاً للاستمرار في المنافسة المحلية، والإدارة لا تترك شيئاً ل «المصادفة»، ولكن يتم العمل بشكل احترافي، ورفع التصورات كافة للشركة، ومنها إلى الإدارة العليا للنادي، التي تهتم بالتفاصيل كافة، وتوفر كل الدعم المطلوب للجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وطلب العويس من جماهير «الزعيم» بالالتفاف حول الفريق، خصوصاً في الأمتار الأخيرة للموسم، وتقديم الدعم له حتى الوصول إلى منصات التتويج.