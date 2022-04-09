«جناح الريال» أولوية في ميلان



أنور إبراهيم (القاهرة)



يكثف إيه سي ميلان الإيطالي جهوده بحثاً عن مساعد هجوم مهاري لتحسين هجومه خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، ووضع ضمن أولوياته ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الذي ينتهي عقده مع «الملكي» في «صيف 2023».

وذكر موقع «كلاسيكو ميركاتو» الإيطالي، أن مسؤولي «الروسونيري» قرروا عقد اجتماع قريب مع ممثلي الريال، من أجل بحث مسألة الحصول على خدمات أسينسيو، والتوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى الميلان هذا الصيف.

وأبدت إدارة «الميرنجي» استعدادها لمناقشة عرض النادي الإيطالي، بدلاً من الانتظار للموسم القادم، والمخاطرة بإمكانية رحيل اللاعب مجاناً.

وتقدر القيمة السوقية الحالية لأسينسيو بنحو 25 مليون يورو، غير أن العروض التي ستصل إلى الريال من ميلان وغيره من الأندية، خلال الأسابيع المقبلة تعبر بصورة أوقع عن القيمة الحقيقية لهذا اللاعب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الشائعات التي تتحدث عن اللاعبين مجيء «دومينيكو بيراردي» مهاجم ساسولو و«نوا لانج» لاعب بروج البلجيكي، تثبت أن إيه سي ميلان يرغب فعلاً في تدعيم هجومه بلاعب جديد، لديه الرؤية والقدرة على الإبداع، نظراً لأن الإسباني إبراهيم دياز، والبرازيلي جونيور ميسياس، والبلجيكي أليكسيس سيلميكرز، تراجع مستواهم كثيراً، وأصبحوا غير قادرين على إنهاء الهجمات بصورة جيدة.

وأبدى باولو مالديني أسطورة الميلان إعجابه الشديد بلاعب «الريال»، وأوصى بضمه، واتفق معه في الرأي فيريدريك ماسارا المدير الرياضي للنادي، نظراً لاحتمال رحيل اللاعب الإسباني صامويل كاستيليخو، إلى جانب تزايد الشكوك حول مستقبل الجناح الكرواتي أنتي ريبيتش، ما جعلهما يصران على التدخل والتفكير في عقد صفقات جديدة، ووضعا إسينسيو في مقدمة أولوياتهما.