«الرجل الزجاجي» يرفض طلب «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يفقد البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، الأمل في إمكانية النجاح مع الفريق «الملكي»، رغم الموسم الصعب الذي يمر به، وما زال مقتنعاً بأنه تنتظره أشياء جيدة مع «الميرنجي»، ولا يريد الاستسلام لحالة الفشل والإخفاق التي يعاني منها، منذ مجيئه إلى «السانتياجو برنابيو»، بسبب كثرة الإصابات وقلة الدقائق التي يلعبها، وحتى عندما كان سليماً، لم ينجو من المنافسة القوية، لمن يلعبون في المركز نفسه، وكانوا أفضل منه.

ولم يغادر هازارد الملقب بـ «الرجل الزجاجي» دكة البدلاء على امتداد أسابيع طويلة، كما أجرى مؤخراً جراحة لنزع شريحة معدنية من قدمه، ورغم ذلك يتمسك بالأمل في العودة إلى مستواه الرائع الذي كان عليه في تشيلسي الإنجليزي، ولهذا رفض كل العروض الخارجية التي تلقاها مؤخراً، كما رفض فكرة الإعارة إلى أرسنال في نهاية الموسم.

وكان النادي اللندني أجرى اتصالات بممثلي النجم البلجيكي لمعرفة مدى استعداده للعودة إلى إنجلترا، غير أن هازارد أبدى رفضه سريعاً، وأكد أنه لا يفكر في مغادرة «الملكي»، وهو في حالة فشل، وأنه مصمم على النجاح في «السانتياجو برنابيو».

ولا تمانع إدارة الريال في الاحتفاظ بهازارد في الموسم المقبل، وعدم التفكير في بيعه، ولكن بشرط أن تعرضه للإعارة، نظراً لصعوبة مشاركته في المباريات، في ظل احتمال وصول الفرنسي كليان مبابي في الصيف المقبل، ووقتها سيكون هازارد عبئاً على الفريق، ومن الأفضل الانفتاح على إعارته.

ويأمل مجلس إدارة ريال مدريد أن يستفيد اللاعب من الإعارة، في تحسين مستواه، من أجل زيادة سعره، في حالة بيعه بعد ذلك، وينتهي عقد هازارد مع الريال في «صيف 2024».

ولم يلعب النجم البلجيكي هذا الموسم إلا 9 مباريات أساسياً، وبلغ إجمالي عدد الدقائق التي خاضها في مختلف المسابقات 879 دقيقة فقط، وتراجع ترتيبه في قائمة الفريق، من حيث المشاركة في المباريات إلى المركز 17، ولم يسجل هذا الموسم إلا هدفاً واحداً، ولم يصنع إلا هدفين فقط.