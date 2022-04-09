

معتصم عبدالله (دبي)



تأهل شباب الأهلي والبطائح إلى نهائي كأس الشباب تحت 21 عاماً، بعدما تخطى الأول عقبة دبا 5-2، وتغلب الثاني على دبا الحصن 6-0، في مباراتي نصف النهائي على ملعبي شباب الأهلي بالعوير، وملعب دبا الحصن.

وتعد كأس الشباب تحت 21، المسابقة الـ 12 لفرق المراحل السنية باتحاد الكرة، والتي تشمل دوري الشباب تحت 21، ودوري الشباب تحت 19، ودوري الناشئين تحت 17، ودوري الناشئين تحت 16، ودوري الأشبال تحت 15 سنة «أ»، ودوري الأشبال تحت 15 سنة «ب»، ودوري الأشبال تحت 14 سنة «أ»، ودوري الأشبال تحت 14 سنة «ب»، ودوري الأشبال تحت 13 سنة «أ»، ودوري الأشبال تحت 13 سنة «ب»، ودوري الأشبال تحت 13 سنة «ج».

وضرب «الفرسان» المُتوج بلقب الدوري في الفئة ذاتها «الشباب تحت 21»، بقوة في مواجهة نصف النهائي أمام ضيفه دبا، بعدما سجل لاعبوه 5 أهداف من بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» للاعب محمد يوسف عتيق في الدقائق 16 و44 و53، وهدف لمحمد خميس في الدقيقة 33، وخامس لصلاح الدين السعداوي في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي «النواخذة» خميس الزيودي في الدقيقة 27، و«البديل» ناصر الشحي في الدقيقة 70، وكان شباب الأهلي تخطى في الدور الأول «دور الثمانية» منافسه المدام بالفوز بخماسية نظيفة.

في المقابل، أودع لاعبو البطائح «نصف درزن» في مرمى دبا الحصن في نصف النهائي، وسجل جويل أوديناكا ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 30,47,71، فيما سجل ياسر حسن «ثنائية» في الدقيقتين 15 و59، وأضاف سعود الأنصاري الهدف السابع في الدقيقة 73، وكان البطائح تخطى في الدور الأول «دور الثمانية» منافسه جلف أف سي بالفوز 5-2.

وشارك في كأس الشباب تحت 21 عاماً 8 فرق شملت شباب الأهلي، دبا، العربي، دبا الحصن، المدام، البطائح، جلف، الرمس، وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل في الوقت الأصلي يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.