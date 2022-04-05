تشيلسي والريال.. «مبارزة الأبطال»

باريس (أ ف ب)

تخطف «مبارزة العملاقين» تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب «13»، الأنظار عندما يلتقيان في لندن في ذهاب الدور ربع النهائي.

يعوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة صاحب ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على باريس سان جيرمان ونجومه في ثمن النهائي «صفر-1 و3-1»، بالإضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا الذي حمل سابقاً ألوان تشيلسي.

وبرغم سيطرته على الدوري، أسهمت مباراة مدتها 90 دقيقة بتطيير إنجازات أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات في أسلوب هجماته المرتدة، نقص التدوير في التشكيلة وشخصيته السلبية ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي.

ويبدو بايرن ميونيخ مرشحاً لتخطي فياريال الإسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عندما يحلّ عليه ذهاباً اليوم، ولكن برغم القوة الهجومية الضاربة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعين على بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، الحذر من «الغواصة الصفراء» مع مدربها الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري.