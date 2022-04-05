اليوم 13:51
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
تشيلسي والريال.. «مبارزة الأبطال»
تشيلسي والريال.. «مبارزة الأبطال»
6 ابريل 2022 01:28

باريس (أ ف ب) 

تخطف «مبارزة العملاقين» تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب «13»، الأنظار عندما يلتقيان في لندن في ذهاب الدور ربع النهائي.
يعوّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة صاحب ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على باريس سان جيرمان ونجومه في ثمن النهائي «صفر-1 و3-1»، بالإضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا الذي حمل سابقاً ألوان تشيلسي.
وبرغم سيطرته على الدوري، أسهمت مباراة مدتها 90 دقيقة بتطيير إنجازات أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات في أسلوب هجماته المرتدة، نقص التدوير في التشكيلة وشخصيته السلبية ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي.
ويبدو بايرن ميونيخ مرشحاً لتخطي فياريال الإسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، عندما يحلّ عليه ذهاباً اليوم، ولكن برغم القوة الهجومية الضاربة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعين على بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، الحذر من «الغواصة الصفراء» مع مدربها الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري.

تشيلسي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
الاقتصادي
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
اليوم 13:49
أحد فروع بنك الأردن
الاقتصادي
مساهمو بنك الأردن يقرون توزيع 18% أرباحاً نقدية
اليوم 13:48
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
الرياضي
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
اليوم 13:47
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
الاقتصادي
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
اليوم 13:47
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
الرياضي
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©