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«المنقذ لابا» يهدي «الزعيم» نقاط «كلاسيكو الإمارات»
«المنقذ لابا» يهدي «الزعيم» نقاط «كلاسيكو الإمارات»
6 ابريل 2022 00:30

معتز الشامي (دبي)

حصد العين فوزاً مستحقاً أمام الوصل 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم «الثلاثاء»، في ختام «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، جاء اللقاء مثيراً بين الفريقين، سجل أهداف «الزعيم» لابا كودجو في الدقيقتين 29 و89، وكايو كانيدو في الدقيقة 61، فيما أحرز هدفي «الإمبراطور»، جيلبيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وعلي صالح من رأسيه في الدقيقة 82، وبهذه النتيجة رفع «البنفسج» رصيده إلى 49 نقطة، في صدارة ترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد «الأصفر» عند 26 نقطة، في المركز السابع.
وتبادل العين السيطرة على مجريات اللعب مع الوصل خلال الشوط الأول، الذي شهد تقدم أصحاب الأرض عن طريق لابا الذي استغل خطأ حارس الوصل، وسجل الهدف الأول، ولم يهتز أداء الوصل الذي استعاد زمام المبادرة، وشكل خطورة على مرمى العين الذي تراجع لاعبوه للدفاع عن هدف التقدم المبكر، حتى ارتكب بندر الأحبابي خطأ داخل المنطقة يحتسبه الحكم ضربة جزاء سجلها جيلبيرتو في الدقيقة 43، ليشعل أجواء المباراة.
وفي الشوط الثاني، استعاد العين السيطرة على أحداث اللعب، وتقاربت خطوطه، وتبادل ثلاثي الهجوم «لابا وجوانكا وسفيان»، شن الهجمات على مرمى الوصل، حتى تمكن كايو من استغلال تمريرة عرضية «ماكرة» لسفيان رحيمي داخل المنطقة حولها سريعاً في الشباك ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61، وأدرك الوصل التعادل برأسية علي صالح في الدقيقة 82، وقبل أن يلفظ «كلاسيكو الإمارات» أنفاسه، يتقمص لابا «دور المنقذ» بإحراز الهدف الثالث للعين في الدقيقة 89، ليمنح «الزعيم» ثلاث نقاط غالية في مباراة تلاعبت بالأعصاب، ويحتفظ بفارق النقاط السبع عن الوحدة أقرب منافسيه. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
لابا كودجو
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