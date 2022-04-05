«رباعية» تمنح «النسور» النقطة 21 أمام «السماوي»



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق خورفكان فوزاً تاريخياً هو الأول له على بني ياس 4-2، بعد أن قلب «النسور» الطاولة على «السماوي» خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث حول خسارته 1-2، إلى فوز 4-2 عن طريق إيلتون فيليبي الذي سجل «ثنائيته» الأولى ودودو وعبدالله الرفاعي، فيما اكتفى «السماوي» بالتقدم بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق خمينيز وسواريز، ونجح «النسور» في بلوغ «النقطة 21» ليبتعد قليلاً عن منطقة الخطر، وحقق فوزه السادس بالمسابقة، فيما تلقى «السماوي» خسارته الأولى بعد 3 جولات حقق خلالها الفوز.

وافتتح «النسور» أهداف اللقاء عن طريق نجم اللقاء إيلتون فيليبي الذي سجل هدفاً جميلاً في الدقيقة السادسة، وسرعان ما عاد «السماوي» عن طريق سواريز الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 28، ثم تقدم بهدف من ضربة الجزاء في الدقيقة 45 عن طريق نيكولاس خمينيز.

وخلال الشوط الثاني نجح «النسور» في العودة بقوة إلى المباراة، من خلال تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق دودو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 55، وأضاف إيلتون الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم المدافع عبدالله الرفاعي «الرباعية» برأسية جميلة في الدقيقة 80.