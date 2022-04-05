«العقيد».. هدف وصناعة كل 91 دقيقة

معتصم عبدالله (دبي)

فرض الوحدة بفضل «الرباعية الرابعة» أمام الفرق الصاعدة، مطاردة مستمرة لمنافسه العين «المتصدر» على صعيد كل الأرقام الإيجابية في الدوري، وكان «العنابي» عاد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه الإمارات 4-2 ضمن «الجولة 22»، وهي الرباعية الرابعة أمام الفريقين الصاعدين خلال الموسم الحالي، بفوزه على «الصقور» 4-1 و4-2، وعلى العروبة 4-0 و4-2.

وخلافاً لمطاردة «الزعيم» المتصدر على صعيد النقاط، واصل نجوم «العنابي» تضييق الخناق على منافسيهم في فريق العين، بعدما عزز «الثنائي» عمر خربين وجواو بيدرو مطاردة التوجولي لابا كودجو هداف الدوري، برصيد 14 هدفاً للأول، و12 للثاني.

ورفع خربين رصيده في صناعة الفرص إلى 6 في المركز الثاني أيضاً خلف المغربي سفيان رحيمي جناح العين، فيما احتل بيدرو وخربين على التوالي أيضاً المركزين الثاني والثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً في الدوري خلف المتصدر لابا مهاجم العين، برصيد 67 لبيدرو و49 لخربين.

ومثلت المواجهة أمام «الصقور» في «الجولة 20» فرصة سانحة لاستمرار تألق «العقيد» عمر خربين، والذي نجح في تسجيل «ثنائية» في الدقيقتين 15 و60، علاوة على صناعته الهدف الثاني لفريقه، والذي سجله زميله فابيو مارتنيز.

ورفع المهاجم السوري رصيده الشخصي في الدوري منذ انضمامه للوحدة في منتصف الموسم الماضي، إلى 28 هدفاً في 29 مباراة، بمعدل هدف في كل 115 دقيقة، وهو عادة ما ينجح في تسجيل الأهداف أو صناعتها، بمعدل كل 91 دقيقة.