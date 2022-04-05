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خسارة الوحدة والجزيرة في كأس زايد للناشئين
خسارة الوحدة والجزيرة في كأس زايد للناشئين
6 ابريل 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

خسر الوحدة أمام جلينا السلوفاكي 1-5، والجزيرة أمام ايندهوفن الهولندي 0-12، في المجموعة الأولى، لدورة كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، التي ينظمها الوحدة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام مرحلة المجموعات بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة فيما، والنهائي باستاد آل نهيان في أبوظبي.
ويلتقي اليوم جلينا مع الجزيرة، والوحدة مع آيندهوفن، فيما يلعب غداً بني ياس مع سبورتينج البرتغالي، والعين مع بارتيزان الصربي في ثاني جولات المجموعة الثانية.
وتختتم مرحلة المجموعات يوم السبت المقبل، ويليها راحة ليومين تتخللها عدد من البرامج الترفيهية، قبل إن إقامة مباراتي نصف النهائي يوم الثلاثاء، فيما تختتم الدورة بالمباراة النهائية يوم 14 أبريل الحالي.

الوحدة
كأس زايد للناشئين
بطولة كأس زايد للناشئين
الجزيرة
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