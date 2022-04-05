اليوم 13:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«الاستئناف» تقلص عقوبات «الكلاسيكو»
«الاستئناف» تقلص عقوبات «الكلاسيكو»
5 ابريل 2022 22:33

 
معتز الشامي (دبي)


قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار صالح الحمراني، تقليص عقوبات مباراة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين، بشأن منع حضور الجماهير، لتكون مباراتين فقط لكل منهما بدلاً من 4 مباريات، بجانب تقليص العقوبة المالية على إسماعيل مطر لاعب «العنابي» إلى 100 ألف درهم بدلاً من 200 ألف، مع تثبيت إيقافه مباراتين، وأيضاً تقليص إيقاف خميس إسماعيل لاعب الوحدة إلى مباراة واحدة بدلاً من مباراتين.
وكشفت مصادر «الاتحاد» عن أن اللوائح تسمح بالطعن على أي عقوبات مالية، لذلك قبلت طعن إسماعيل خميس، وقامت بتقليص إيقافه إلى مباراة واحدة فقط، لأن العقوبة مقترن فيها الإيقاف مع الغرامة، والتي تم تقليصها إلى 80 ألفاً بدلا من 90 ألف درهم.
وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بإلغاء قرار «الانضباط» ضد إيريك لاعب العين، وعادت لتفرض على اللاعب العقوبة نفسها بالإيقاف 3 مباريات، وغرامة 150 ألف درهم، ورأت «الاستئناف» أن «الانضباط» لم تقم باستدعاء اللاعب لسماع أقواله.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
العين
إسماعيل مطر
خميس مشيط
آخر الأخبار
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
الاقتصادي
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
اليوم 13:49
أحد فروع بنك الأردن
الاقتصادي
مساهمو بنك الأردن يقرون توزيع 18% أرباحاً نقدية
اليوم 13:48
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
الرياضي
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
اليوم 13:47
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
الاقتصادي
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
اليوم 13:47
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
الرياضي
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©