«الاستئناف» تقلص عقوبات «الكلاسيكو»



معتز الشامي (دبي)



قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار صالح الحمراني، تقليص عقوبات مباراة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين، بشأن منع حضور الجماهير، لتكون مباراتين فقط لكل منهما بدلاً من 4 مباريات، بجانب تقليص العقوبة المالية على إسماعيل مطر لاعب «العنابي» إلى 100 ألف درهم بدلاً من 200 ألف، مع تثبيت إيقافه مباراتين، وأيضاً تقليص إيقاف خميس إسماعيل لاعب الوحدة إلى مباراة واحدة بدلاً من مباراتين.

وكشفت مصادر «الاتحاد» عن أن اللوائح تسمح بالطعن على أي عقوبات مالية، لذلك قبلت طعن إسماعيل خميس، وقامت بتقليص إيقافه إلى مباراة واحدة فقط، لأن العقوبة مقترن فيها الإيقاف مع الغرامة، والتي تم تقليصها إلى 80 ألفاً بدلا من 90 ألف درهم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بإلغاء قرار «الانضباط» ضد إيريك لاعب العين، وعادت لتفرض على اللاعب العقوبة نفسها بالإيقاف 3 مباريات، وغرامة 150 ألف درهم، ورأت «الاستئناف» أن «الانضباط» لم تقم باستدعاء اللاعب لسماع أقواله.