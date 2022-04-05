اليوم 13:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«الانضباط» تغرم الشارقة 25 ألف درهم
«الانضباط» تغرم الشارقة 25 ألف درهم
5 ابريل 2022 22:21

 
دبي (الاتحاد)


قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سعيد الحوطي توجيه عقوبة الإنذار لنادي الشارقة، وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، لمخالفته للوائح والأنظمة المعمول بها في اتحاد الكرة، بما يتعلق بخصوصية المستندات الرسمية.
كما فرضت غرامة مالية على الجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى قدرها 10 آلاف و500 درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات في المباراة الواحدة.
وقررت خسارة إنتر سيتي لمباراته ضد جلف يونايتد 0-3 وتحمله تكاليف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، كما وجهت عقوبة الإنذار لنادي الغربية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وعاقبت نادي فليتوود يونايتد بعقوبة لفت النظر للسبب ذاته، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.
وفي بطولة كأس الشباب تحت 21 عاماً، قررت إيقاف لاعبي الرمس حمد الطنيجي، ومحمد الشحي مباراتين وتغريمه كل منهما ألفي درهم لتلفظهما على حكم المباراة بعبارات غير اللائقة.
ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لعجمان في دوري الشباب تحت 19 عاماً، لدخول أحد اللاعبين من غير المسجلين أو المخولين بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين، وعاقبت المدير الفني للنصر عبدالله الجسمي بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم للتلفظ على الحكم بعبارات غير لائقة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة.

اتحاد كرة القدم
الشارقة
آخر الأخبار
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
الاقتصادي
العربية أبوظبي تسيّر رحلات مباشرة إلى جايبور
اليوم 13:49
أحد فروع بنك الأردن
الاقتصادي
مساهمو بنك الأردن يقرون توزيع 18% أرباحاً نقدية
اليوم 13:48
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
الرياضي
فوز الحبتور وهيسكث في كأس البولو
اليوم 13:47
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
الاقتصادي
مكتوم بن محمد: قوة الإقبال على أسهم «ديوا» يعكس متانة اقتصادنا
اليوم 13:47
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
الرياضي
حلم «الجاكيت الأخضر» يراود نجوم الجولف
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©