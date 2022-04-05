«الانضباط» تغرم الشارقة 25 ألف درهم



دبي (الاتحاد)



قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سعيد الحوطي توجيه عقوبة الإنذار لنادي الشارقة، وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، لمخالفته للوائح والأنظمة المعمول بها في اتحاد الكرة، بما يتعلق بخصوصية المستندات الرسمية.

كما فرضت غرامة مالية على الجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى قدرها 10 آلاف و500 درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات في المباراة الواحدة.

وقررت خسارة إنتر سيتي لمباراته ضد جلف يونايتد 0-3 وتحمله تكاليف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، كما وجهت عقوبة الإنذار لنادي الغربية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وعاقبت نادي فليتوود يونايتد بعقوبة لفت النظر للسبب ذاته، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

وفي بطولة كأس الشباب تحت 21 عاماً، قررت إيقاف لاعبي الرمس حمد الطنيجي، ومحمد الشحي مباراتين وتغريمه كل منهما ألفي درهم لتلفظهما على حكم المباراة بعبارات غير اللائقة.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لعجمان في دوري الشباب تحت 19 عاماً، لدخول أحد اللاعبين من غير المسجلين أو المخولين بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين، وعاقبت المدير الفني للنصر عبدالله الجسمي بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم للتلفظ على الحكم بعبارات غير لائقة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة.