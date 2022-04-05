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بيراميدز يواجه مازيمبي في ربع نهائي «الكونفدرالية»
بيراميدز يواجه مازيمبي في ربع نهائي «الكونفدرالية»
5 ابريل 2022 21:58

 
القاهرة (أ ف ب) 

أفرزت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في كرة القدم التي سحبت في القاهرة مواجهة ليبية بين الاتحاد والأهلي وشمال أفريقية بين المصري البورسعيدي المصري ونهضة بركان المغربي.
الأهلي طرابلس الذي يظهر للمرة الأولى في ربع النهائي، تصدر بفارق ضئيل مجموعته أمام بيراميدز المصري، فيما حلّ مواطنه الاتحاد وصيفاً بفارق نقطتين لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس.
وفي المواجهة العربية الثانية، يصطدم المصري بحامل لقب نسخة 2020 نهضة بركان.
وحلّ المصري وصيفاً لمازيمبي الكونغولي الديمقراطي بفارق نقطة، فيما تصدر نهضة بركان مجموعته بفارق ضئيل عن سيمبا.
قال التونسي معين الشعباني مدرب المصري «هذا ديربي شمال أفريقي وعربي، ونلاحظ سيطرة دول هذه الأندية على البطولات القارية، هناك جزئيات تحسم هذا النوع من المباريات».
والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي بيراميدز المصري وصيف 2020 ومازيمبي حامل اللقب عامي 2016 و2017.
وتحدث أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن لقاء مازيمبي «مواجهة قوية، وعيننا على البطولة، وصلنا في آخر نسختين إلى نصف نهائي والنهائي لكننا لم نكن محظوظين».
تابع «مازيمبي فريق محترف، ولكن لم تكن تهمنا هوية المنافس، الأجواء صعبة هنا سنلعب في رمضان وقبل الإفطار».
وستقام مباريات الذهاب في 17 أبريل والإياب في 24 منه، ونصف النهائي في 8 و15 مايو.
وكان الرجاء المغربي أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1.


ربع النهائي


سيمبا «تنزانيا» - أورلاندو بايرتس «جنوب أفريقيا»
الاتحاد «ليبيا» - الأهلي «ليبيا»
بيراميدز «مصر» - مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»
المصري «مصر» - نهضة بركان «المغرب»


نصف النهائي


الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي - الفائز من مواجهة سيمبا وأورلاندو
الفائز من مواجهة بيراميدز ومازيمبي - الفائز بين المصري ونهضة بركان

 

 

          

 
 

كأس الكونفدرالية
بيراميدز
المصري البورسعيدي
نهضة بركان
مازيمبي
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