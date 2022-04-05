ناجلسمان يثور ضد مطلب فرايبورج

ميونيخ (رويترز)

قال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ، إنه لا يفهم سبب طعن فرايبورج، الذي خسر 4-1 من الفريق البافاري يوم السبت، على نتيجة اللقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بسبب خطأ في تغييرات بايرن.

وتقدم فرايبورج باحتجاج بعد مشاركة 12 لاعباً من الفريق حامل اللقب لعدة ثوان في الدقائق الأخيرة، بسبب ارتباك بين الجهاز الفني لبايرن والحكم الرابع.

ويمكن لفرايبورج أن يحقق مكاسب كبيرة في حالة معاقبة بايرن لخرق قواعد المسابقة، إذ تفصل ثلاث نقاط بينه وبين لايبزيج الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان: لست مندهشاً بقدر كبير لكنني لست مرتاحاً للأمر مثل الرئيس التنفيذي للنادي. إنه إجراء يتعلق الآن بالقضاء الرياضي، ومن وجهة نظري يمكن أن يسير في اتجاه واحد لكنني لست قاضياً.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الألماني تعاقب الفرق التي تشرك 12 لاعباً في الملعب بخسارة المباراة وأي نقاط.

ويتصدر بايرن جدول الدوري بفارق تسع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ست مباريات.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن القضية خلال أسبوع.

وأضاف ناجلسمان: شخصياً لا أفهم لماذا يفعل فرايبورج هذا. لم أكن لأتصرف بالمثل لأنك تستغل خطأ منافسك للحصول على نقاط بسبب ضغط شديد من الجماهير أو الرعاة.

احتفي بنفسك إذا تأهلت لمسابقات أوروبا بسبب ثلاث نقاط لم تفز بها في الملعب. لو كنت في نفس الموقف لرفضت توريط فريقي في تقديم هذا الطعن.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 86 عندما شارك مارسيل زابيتسر ونيكلاس زوله بدلاً من كورنتين توليسو وكينجسلي كومان.

لكن الحكم الرابع أخطأ في رقم كومان وأكمل الجناح الفرنسي المباراة لعدة ثوان، وفقاً لما قاله بايرن والحكم كريستيان دينجرت.

وقال فرايبورج إنه وجد نفسه في موقف معقد، حيث لم يرتكب أي خطأ أثناء تداول الخطوة المقبلة، قبل أن يقرر الاحتجاج على صحة المباراة بعد مناقشات مكثفة ومشاورات قانونية.

وأضاف: فرايبورج لم يرتكب خطأً ولم يؤثر على مجريات التغيير. رغم ذلك، فلوائح الاتحاد الألماني الإجرائية تجبرنا على القيام بدورنا بطلب إعادة النظر في قانونية المباراة.