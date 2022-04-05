ناجلسمان يشارك توليسو أحزان الإصابة

فياريال (د ب أ)



أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن لاعب خط الوسط الفرنسي كورنتين توليسو سافر إلى بلاده للعلاج من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، مبدياً تعاطفه مع اللاعب.

وأكد ناجلسمان أن توليسو تعرض لتمزق عضلي آخر خلال المباراة أمام فرايبورج يوم السبت الماضي في الدوري الألماني «بوندسليجا»، وذلك لدى عودة اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ.

وقال ناجلسمان: الوضع ليس سهلاً بالنسبة له. هو محطم، وهذا أمر يمكن فهمه من وجهة النظر الرياضية.

وأضاف: لقد عانى الكثير من التمزقات في الألياف العضلية خلال الأشهر الماضية وغاب لفترات عديدة في الأعوام الأخيرة.

وتابع ناجلسمان: هو في فرنسا الآن ويحاول تصفية ذهنه من الأمر واكتساب القوة والشجاعة من جديد.

وكان توليسو «27 عاماً» قد انضم إلى بايرن مونيخ عام 2017 قادماَ من ليون الفرنسي مقابل 5. 41 مليون يورو «7. 45 مليون دولار»، وهو ما شكل رقماً قياسياً للنادي البافاري حينذاك.

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لتوليسو بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم حتى الآن حسم مستقبله بعد الموسم.