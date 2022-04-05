إصابة تيرني ضربة لـ «المدفعجية»

لندن (أ ف ب)

تلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيسر الاسكتلندي الدولي كيران تيرني الذي سيخضع لجراحة في ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، كما أعلن النادي اللندني.

وتعرض تيرني للإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الأسبوع الماضي، وغاب عن المباراة التي خسرها أمام جاره ومضيفه كريستال بالاس صفر-3 في الدوري المحلي.

واصدر أرسنال بياناً جاء فيه «بعد مشاورات مع اختصاصيين، وبعد مشاورات مع كيران والجهاز الطبي للنادي، تقرر خضوع اللاعب إلى جراحة في ركبته اليسرى»، مشيراً إلى أن «إجراء العملية سيتم في الأيام المقبلة».

وتابع البيان «ستبدأ عملية تعافي كيران مباشرة بعد العملية، قبل تحديد الفترة الزمنية التي يحتاجها للشفاء، لكن على الأرجح سيغيب كيران حتى نهاية الموسم».

ويحوم الشك أيضاً حول إمكانية تيرني اللحاق بمباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022، حيث من المتوقع ان تلتقي اسكتلندا مع أوكرانيا على أن يواجه الفائز بينهما ويلز لمعرفة هوية المتأهل منهما إلى العرس العالمي.