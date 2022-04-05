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الرياضي
صلاح يتجه إلى تجديد عقده مع ليفربول
صلاح يتجه إلى تجديد عقده مع ليفربول
5 ابريل 2022 20:58


القاهرة (أ ف ب)


أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اتجاه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع ناديه الإنجليزي الحالي ليفربول.
وقال صبحي في تصريحات بثتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية «نصحت صلاح باستكمال مشواره الاحترافي في نادٍ آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حالياً هو توقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي».
وكانت تقارير إعلامية بريطانية أشارت في مطلع الأسبوع إلى أن صلاح المرتبط مع «الحمر» حتى عام 2023، قريب من التوصل الى اتفاق بشأن عقد جديد يبقيه في «أنفيلد»، حتى نهاية مسيرته الكروية.
ومنذ وصوله إلى «أنفيلد» في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، فرض صلاح نفسه أحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وأسهم بشكل أساسي في قيادة «الحمر» إلى لقبهم الأول في الدوري منذ 1990 (موسم 2019-2020) والى إحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية (2019)، إضافة إلى كأس الرابطة المحلية هذا الموسم.
وكان صلاح توج هدافاً له في أول موسم (32 هدفاً) ثم تشارك في التالي مع زميله السنغالي ساديو مانيه وهداف أرسنال السابق الجابوني بيار إيميريك أوباميانج (22 هدفاً). 

ويواصل المصري تألقه هذا الموسم بتصدره ترتيب الهدافين بعشرين هدفاً حتى الآن أمام زميله البرتغالي ديوجو جوتا والمهاجم الكوري الجنوبي لتوتنهام سون هيونج-مين (14).
وبعد خيبة خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام زميله مانيه والمنتخب السنغالي، ثم انتهاء حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022 على يد المنتخب عينه، أثار صلاح الجدل حيال مستقبله مع المنتخب الوطني لكرة القدم معتبراً أنه كان شرفاً له اللعب مع بلاده «سواء كنت موجوداً أو لا».

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محمد صلاح
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