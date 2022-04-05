أحمد مبارك: «رابطة المحترفين» تتجاهل الرد على طلب الشارقة!

علي معالي (الشارقة)



قبل أن يشد الشارقة الرحال إلى الرياض، للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وجه أحمد مبارك مدير الكرة بالنادي انتقاداً شديد اللهجة إلى رابطة المحترفين، وفي الوقت نفسه وجه تساؤلات عدة بشأن عقوبة شاهين عبدالرحمن مدافع الفريق.

أبدى مبارك تعجبه من عدم رد رابطة المحترفين، على طلب الشارقة، بتأجيل مباراة العروبة، في «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين» والمقرر لها 30 أبريل الجاري.

وقال: قمنا بمخاطبة الرابطة منذ 3 أسابيع، بشأن تعديل موعد لقاء العروبة، وحتى الآن لم يصلنا أي رد، حيث لم تتحمل الرابطة مشقة النظر في الطلب المشروع لـ «الملك»!

وأضاف: نلعب آخر في مباراة في المجموعة الأولى، بدوري أبطال آسيا يوم 27 أبريل، وتنتهي المباراة في الساعة الواحدة صباح اليوم التالي، لتعود البعثة إلى أرض الوطن يوم 28 أبريل، ومن غير المنطقي أن نخوض مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 30 أبريل مع العروبة، وهنا أتساءل: هل هذا عقاب لنا لأننا نشارك، ونمثل الدولة في المحافل الخارجية؟

وقال: ليست احترافية أن نتقدم بطلب أعتبره مشروعاً، ومن حق فريقي، ولم نجد الرد، سواء بالرفض أو القبول، وفريقي ما زال في صلب المنافسة بالدوري المحلي، وأتمنى ألا يُظلم من مثل هذه الأمور، وما نريده هو الحصول على حقنا، وعلينا أن نتعامل باحترافية أفضل من ذلك، حتى يستطيع المدرب وضع البرمجة المناسبة للمرحلة.

وفيما يخص شاهين عبدالرحمن لخص مبارك رده في تساؤلات عدة، وقال: لماذا لم تتم معاقبة شاهين من أول أو ثاني خروج أو مخالفة، وأن النادي يمنح اللاعب للمنتخب جاهزاً تماماً، فما هو ذنب النادي بتوقيع عقوبات عليه، ولماذا تم استدعاء شاهين عبدالرحمن ولم يحدث ذلك مع إداري المنتخب في الأزمة، وكنت لا أتمنى أن يكون في المشكلة ضعف إداري واضح من جانب الاتحاد، ولم يتم احتواء مسألة شاهين إدارياً.

وأضاف: جلسنا بالطبع مع شاهين أكثر من مرة، سواء عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وهو ما فعله المدرب كوزمين مرتين، ومن جانبنا كإداريين تحدثنا معه كثيراً لأنه لاعب مهم ومؤثر في تشكيلة «الملك»، وكنت لا أتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المنحنى، لكنها قرارات اللجنة الانضباطية وعلينا تطبيقها، وسيكون شاهين في «الآسيوية» أقوى.

وقال: الشارقة جاهز وجميع اللاعبين يدركون أنهم يخوضون بطولة كبيرة، وللمرة الثالثة على التوالي يشارك «الملك» قارياً، وبالتالي أصبحت هناك خبرات متنوعة لدى الفريق، وهو ما نستغله في النسخة الحالية التي تضم فرقاً لها وزنها وثقلها القاري مثل الهلال السعودي «حامل اللقب»، إضافة إلى الاستقلال الطاجيكي والريان القطري.

وأضاف: المجموعة تحتاج إلى تركيز عالٍ في المباريات وروح قتالية، وغيابات الهلال مهما كان عددها فهو فريق يملك قوة ضاربة والفريق لديه 7 لاعبين أجانب، ويشارك منهم 4 في اللقاء، كماأن الفريق يملك عناصر متميزة من المحليين، ولن ننظر كثيراً إلى غيابات «الأزرق»، ولكن نهتم أكثر بلاعبينا وكيفية دخول هذا التحدي القاري الكبير.

وقال: التأهل حق مشروع لأبناء «الملك»، ولدينا خبرات متراكمة من لاعبين مواطنين وأجانب نتيجة المشاركات السابقة، والخبرات يجب أن تظهر في مواجهات هذه النسخة التي أتوقع أن تكون أكثر إثارة وقوة.

ويؤدي الشارقة تدريبه الأخير اليوم الثلاثاء على ملعبه في «الإمارة الباسمة»، ويغادر إلى الرياض في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ويعقب الوصول أداء التدريب الأول، استعداداً للقاء الهلال يوم الجمعة، وتضم قائمة «الملك» جميع اللاعبين، بما فيهم شاهين عبدالرحمن.