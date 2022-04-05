مصر تحصد برونزية المبارزة في مونديال دبي



علي معالي (دبي)



حقق منتخب مصر للمبارزة أول ميدالية عربية في بطولة العالم المقامة حالياً في دبي للناشئين والأشبال، ونجح الفراعنة في تحقيق الميدالية البرونزية للناشئين في سلاح سيف السابر للفرق، بعد التفوق على المنتخب الإسباني.

وقد وصل إلى المربع الذهبي لمنافسات هذا السلاح كل من هي إيطاليا ورومانيا ومصر وإسبانيا، ونجح المنتخب الروماني في الفوز بنتيجة 45- 39، لتلعب مصر على الميدالية البرونزية ضد إسبانيا التي خسرت من إيطاليا بنتيجة 38- 45.

وشهدت مباراة مصر مع إسبانيا تنافساً مثيراً حيث تقدم الفراعنة، لكن الماتادور الإسباني رفض الاستسلام ونجح في التعادل، إلا أن خبرة إياد معروف وزياد نوفل ومعهم بطل العالم أدهم معتز جعلتهم يحسمون المباراة والميدالية البرونزية لمصلحتهم في نهاية المطاف.

وكانت المباراة النهائية لهذا السلاح بين إيطاليا ورومانيا، استمتع بها كل من تواجد في أرض الملعب للمهارات العالية بين لاعبي المنتخبين في ظل وجود بطل العالم وصاحب برونزية الفردي للسابر بدبي 2022 روبرتو تيررا الذي استطاع حسم نتيجة المباراة بالتعادل ثم بالتغلب على فريق قوي في آخر 5 لمسات، ليضمن الفوز لصالح إيطاليا بنتيجة 45-41.

كما حقق منتخب فرنسا المركز الأول في منافسات سلاح السابر للفتيات للفرق بالفوز على المجر في المباراة النهائية 45- 43، وبعد تخطي إيطاليا في الدور قبل النهائي 45- 35.

قام بتتويج الأبطال في اليوم الثالث المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، يرافقه عبدالمنعم إلهامي الحسيني رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

ومع نهاية اليوم الثالث، تواصل أمريكا تصدر المنافسات بـ 6 ميداليات ملونة، بذهبيتين ومثلهما فضة وبرونز، وحلت ألمانيا في الوصافة بـ 3 ميداليات منها واحدة ذهبية وفضيتان، وإيطاليا في المركز الثالث بذهبية وأخرى فضية، وأوزبكستان بذهبية وبرونزية، وفرنسا بذهبية وبرونزية، والمجر بفضية وبرونزية ورومانيا بفضية وكوريا الجنوبية ببرونزيتين ومصر ببرونزية.