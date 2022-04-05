البلدية يتفوق على «الأراضي» في افتتاح «رمضانية عجمان»



عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، النسخة الثانية من دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وذلك ضمن فعاليات رمضان عجمان التي تضم بطولة كرة القدم وبطولة البادل للتنس وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، بالإضافة إلى مسابقتي كرة الطائرة وبطولة الرماية.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بالدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، مؤكداً على أهمية الدورة الرياضية التي تقام خلال الشهر الفضيل، والتي تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات، بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي -عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي- ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وقام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بجولة تفقدية في المرافق المختلفة للبطولة تعرف من خلالها على مشاريع الشباب المختلفة، وملاعب كرة القدم وملعب البادل تنس وملعب كرة الطائرة، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية المخصصة للسيدات، كما افتتح مركزاً رياضياً جديداً في مركز كواترو وهو مركز آيس تاب للاستشفاء البدني.

حضر الافتتاح راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعبدالله سعيد النعيمي وعبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وعمر بن عمير، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش الراعي الرئيسي للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة، وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة.

جاءت مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم قوية ومثيرة وعامرة بالأهداف وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الألف متفرج، إذ أسفرت عن فوز فريق دائرة البلدية والتخطيط على فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بتسعة أهداف دون مقابل، ونال عصام علاء والذي سجل هاتريك نجومية المباراة، وتغلب فريق القيادة العامة لشرطة عجمان على فريق جامعة عجمان 4-3، وحصل محمد زهران النعيمي على نجومية المباراة، بينما انتهت نتيجة المباراة الثالثة بفوز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على فريق دائرة التنمية الاقتصادية 4-صفر، وتم اختيار محمد عبد الله الدوسري رجلاً للمباراة.