مفاوضات بريطانية لتحديد موقف الروس من «ويمبلدون»

لندن (د ب أ)

يجري مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس محادثات مستمرة مع الحكومة البريطانية، بشأن مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسخة العام الحالي من البطولة.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني على العالم، قد يتم منعه من المشاركة في البطولة لوجود مخاوف من أن فوز روسي قد يدعم نظام فلاديمير بوتين وسط غزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن الرياضيين الروس والبيلاروس يسمح لهم حتى الآن بالمشاركة في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين وللرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والاتحاد الدولي للتنس، طالما أنهم يلعبون تحت علم محايد وبدون عزف نشيد وطني.

ولكن من المعروف أن نادي عموم إنجلترا، الذي يستضيف بطولة ويمبلدون، قد يتم السماح له بتوقيع عقوبات على اللاعبين من الدولتين، من دون التعرض لخطر التداعيات القانونية بسبب وضعه في البطولة المستقلة.

ويتواصل المنظمون حالياً مع عدد من الهيئات، بما في ذلك الحكومة البريطانية والاتحاد البريطاني للتنس، من أجل إعلان القرار قبل دخول المهلة النهائية للمشاركة في الشهر المقبل.

وذكر بيان نادي عموم إنجلترا: لاحظنا توجيهات المملكة المتحدة فيما يتعلق بحضور الأفراد الروس والبيلاروس بصفة محايدة خلال الأحداث الرياضية في المملكة المتحدة.

وأضاف: تظل هذه قضية معقدة وصعبة، وكلنا نواصل المشاركة في المناقشات مع حكومة المملكة المتحدة، والاتحاد البريطاني للتنس والهيئات الدولية التي تحكم التنس.

وأكد: نخطط لإعلان القرار فيما يتعلق بويمبلدون، قبل الموعد النهائي للمشاركة في منتصف مايو.

ومن المقرر أن تقام بطولة ويمبلدون في الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو.