«فزاع» يكسب «التحدي» في افتتاح مهرجان نادي دبي

دبي (الاتحاد)

كسب فريق فزاع تحدي ضربة بداية «سباعيات كرة القدم» في افتتاح مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني الذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية حينما عبر شركاء التحدي 5/2 بعد مباراة مثيرة، فيما كانت السعادة لفريق السعادة بعد اكتساحه التعاون 9/صفر في المباراة الثانية، بينما ابتسمت المباراة الثالثة لشباب الوطن الذي نجح في الفوز على إكسبو 4/1.

جدير بالذكر أن المشاركين في النشاط الرياضي يتنافسون على ألقاب منافسات عدة أبرزها سباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، البولينج إضافة إلى ألعاب ترفيهية رياضية لأصحاب الإعاقات الشديدة والبولينج الترفيهي.

شهد المهرجان أيضا انطلاق النشاط الثقافي وتدشين الدورة العاشرة لمسابقة دبي للقران الكريم لأصحاب الهمم تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، بمشاركة 463 متنافسا في مختلف الإعاقات من 57 جهة.

ووجهت رئيسة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم في كلمتها خلال الافتتاح الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية لمسابقة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.

ويشارك في المسابقة إبراهيم صفاء «9 سنوات» إعاقة حركية على كرسي متحرك والذي حضر مع أسرته من السويد المكونة من الوالد صفاء فزعل والوالدة سارة المالكي وشقيقه هاشم وشقيقته الهنوف خصيصاً للتواجد في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني.

وقال إبراهيم الذي يلعب في أكاديمية ادروت بمدينة هالمستاد إن مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم جذبته، حيث حرصت أسرته على وجوده في هذه الليالي القرآنية خلال هذا الشهر الفضيل.

وأبدى إبراهيم الذي يمارس أيضاً كرة اليد والسباحة وتنس الطاولة أعجابه بنادي دبي لأصحاب الهمم مبينا أن سمعة النادي وراء وجوده في أروقته متطلعاً أن يحقق ما يصبو إليه في مسابقة القرآن الكريم.