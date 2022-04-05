فوزان في افتتاح «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)



فاز التخطيط والمساحة على هيئة مطار الشارقة الدولي بـ «ثلاثية» في بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً في الشارقة، وأحرزها عبد القادر حسين عبد القادر «هدفين» ومحمد علي الرئيسي.

وحقق الإدارة العامة للحرس الأميري فوزاً كبيراً على هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بـ «رباعية» بتوقيع جلال حميد «هدفن» وخالد صالح وبدر إبراهيم.

وثمن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة، وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية لـ «الإمارة الباسمة»، لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع، ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين، مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة، ومنها منافسات كرة القدم تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة، والتي تجمع موظفي الشارقة من خلال منافسات رياضية في جو أخوي، وتعمل على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.

تقام غداً «الأربعاء» مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يتقابل في المباراة الأولى، بلدية مدينة كلباء مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وفي المباراة الثانية يلعب جمعية الشارقة التعاونية مع هيئة الطرق والمواصلات.