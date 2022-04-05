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«الفرسان» يغادر إلى السعودية لمحو أحزان «المحلية»
«الفرسان» يغادر إلى السعودية لمحو أحزان «المحلية»
5 ابريل 2022 15:18

منير رحومة (دبي)


تغادر بعثة شباب الأهلي إلى السعودية غداً «الأربعاء»، استعداداً للمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى27 أبريل الجاري، حيث ينتظر أن يجري «الفرسان» أولى حصصه التدريبية يوم الخميس، وذلك قبل 24 ساعة من خوض المباراة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم آهال تركمنستان، والغرافة القطري، وفولاد خوستان الإيراني.
ويسعى شباب الأهلي لنسيان أحزانه المحلية، بعد تكبد خسارته الرابعة على التوالي أمام الجزيرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتراجع مركزه في جدول الترتيب، وابتعاده عن مربع الصدارة، وبالتالي تصحيح وضعه في المسابقة القارية، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى «سكة الانتصارات»، وترفع المعنويات لتصحيح الوضع في بقية استحقاقات الموسم. 

ويلاقي ممثل الكرة الإماراتية في بداية مشواره الآسيوي نظيره آهال تركمنستان غداً، بينما يلتقي في الجولة الثانية بفولاد خوستان يوم 10 أبريل، والغرافة 15 أبريل، ضمن الدور الأول للمجموعة التي تقام بنظام الدوري من دورين.

شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا لكرة القدم
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
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