بداية قوية لحامل اللقب في كأس منصور بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)



دشن مكتب الأمين العام حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على دائرة القضاء بهدف، في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وشهد الافتتاح بملعب فندق قصر الإمارات، راشد سعيد العامري، وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إلى جانب حضور لافت للشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي بالدولة.

واستهل مكتب الأمين العام «حامل اللقب» المشوار بالفوز على دائرة القضاء بهدف في أولي مباريات البطولة، وأحرزه بناني إدريس، وفي اللقاء الثاني، تعادل سيتي جولف مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 1-1، تقدم الأخير بهدف سيف سعيد النعيمي من ضربة جزاء، وأدرك علي محمد زينل التعادل لسيتي جولف، وأدار مباريات اليوم الأول من البطولة الحكم الدولي عادل النقبي ونواف الزيودي.

وتتواصل منافسات البطولة، مساء الخميس، عندما يلتقي فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع مكتب الأمين العام، وفي المواجهة الثانية يخوض دائرة القضاء مواجهة مهمة أمام سيتي جولف.

وثمن راشد سعيد العامري رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن أهمية البطولة تكمن في بعدها الاجتماعي واستغلال وقت الشباب في تطوير مهاراتهم وممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة التقارب بين جميع المشاركين والجماهير الحاضرة خلال الشهر الفضيل، متمنياً المزيد من النجاح والتوفيق لجميع الفرق.

من جهته، هنأ عبدالله ناصر الجنيبي الجميع بحلول الشهر الفضيل، وقال: أصبحت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم «علامة فارقة»، ننتظرها في كل موسم، كما أن الجانب التنظيمي متميز للغاية ويتطور نسخة بعد أخرى، ما جعلها تظهر دائماً بشكل رائع.

وأضاف: بداية البطولة جيدة من فريقي الافتتاح، ونتمنى أن تكون المشاركة متميزة لجميع الفرق، وأن تحظى النسخة التاسعة بنهاية رائعة كما اعتدنا دائماً.

وأكد محمد بن هزام الظاهري أن بطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أصبحت لها مكانتها الكبيرة بين أبرز البطولات الرمضانية، خاصة مع تطورها من نسخة إلى نسخة وتطوير لوائحها، الأمر الذي يزيد المنافسة.

