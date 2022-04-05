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«السابعة» تبعد «الفارس» من «دائرة الخطر»
«السابعة» تبعد «الفارس» من «دائرة الخطر»
5 ابريل 2022 13:51

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


فرض المغربي بدر الإدريسي مدرب الظفرة، نفسه في «دائرة الضوء»، بعد الفوز المهم والثمين، على عجمان في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليجعل «الفارس» يعيش حالة غير مسبوقة هذا الموسم، بحصد 7 نقاط في 3 مباريات على التوالي للمرة الأولى.
عانى الظفرة دفاعاً وهجوماً حتى «الجولة 17» باستقبال 25 هدفاً وتسجيل 13 هدفاً فقط، إلا أنه تغير كثيراً مع الإدريسي الذي تسلم المهمة خلفاً للمدرب البرازيلي «المقال» ميكالي، بداية من «الجولة 18»، ليقود «الفارس» إلى الفوز على «النسور» 4-1 وتعادل مع «النمور» 2-2، وأخيراً «البرتقالي» بثلاثية، ليكون حصاد «الفارس» بجانب النقاط السبع، 9 أهداف في المنافسين مقابل استقبال 3 أهداف فقط، وهي حصيلة رفعت أهداف الفريق إلى 22 هدفاً، وجعلت معدل استقبال الأهداف ينخفض قياساً بالسابق، ليصل إجمالي الأهداف التي هزت شباكه في 20 جولة إلى 28 هدفاً، والأهم من ذلك أنها جعلت الظفرة نظرياً خارج دائرة الخطر، بعد أن ابتعد بفارق 8 نقاط عن العروبة الثالث عشر في جدول الترتيب.
ورغم أن ما حققه الإدريسي، لا يمكن أن يكون مصادفة أو ضربة حظ، إلا أنه يبقى أمام التحدي لتأكيد جدارته مدرباً وكذلك اللاعبين في الجولات الثلاث المقبلة، عندما يلعب الظفرة مع الوحدة والعين وشباب الأهلي.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
عجمان
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