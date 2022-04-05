مبابي وحكيمي يعززان التواصل بأجواء رمضان

منير رحومة (دبي)

لم تشغل الاستعدادات للمباريات وضغط الاستحقاقات الكروية، نجمي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وكيليان مبابي، عن إحياء الأجواء الرمضانية وتبادل الزيارات، حيث تفاعلت الجماهير مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مبابي وهو على مائدة إفطار على الطريقة المغربية خلال أولى أيام شهر رمضان الكريم.

وظهر مبابي في مقطع فيديو قصير وهو يعد الشاي المغربي بعد الإفطار، وكتب حكيمي عنواناً للمنشور على صفحته في إنستجرام "إنها أجواء رمضان ". وتفاعل مع الفيديو كيليان مبابي وعدد من زملائه بالنادي الفرنسي بالتعليقات، وانتشر المقطع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه يُظهر مبابي بصدد تعلم طريقة تقديم الشاي المغربي.

ويرتبط مبابي وحكيمي بعلاقات قوية تتجاوز حدود النادي الباريسي، حيث ظهرا في لقطات خارج ملاعب الكرة خلال العديد من المناسبات ، كما ارتبطا بصور احتفالهما سوياً عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

وتحدث حكيمي عن سر العلاقة الوطيدة التي نشأت في فترة قصيرة بينه وبين مبابي قائلاً: حدث ذلك تلقائياً منذ اليوم الأول، وما زلنا في مقتبل العمر، ولدينا العديد من القواسم المشتركة والأشياء التي تثير إعجابنا، هذه الصداقة تجعلنا أفضل وتساعدنا على أن نكون أكثر تكاملاً.