«كأس رئيس الدولة للجو جيتسو» تنطلق الجمعة بمنافسات الناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الجمعة المقبل بمنافسات البنين والبنات تحت 16 عاماً لفئة "الناشئين"، وذلك في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتقام منافسات تحت 16 عاماً على مدى يومي الجمعة والسبت 8 و9 أبريل الجاري، وتشمل «البنين 14، 15 عاماً» في أوزان 46 ، 50 ، 56 ، 62 ، 67 ، 72 ، 84 كجم، و«البنات 14، 15 عاماً» في أوزان 48 ، 57 ، 69 كجم.

وتبدأ مرحلة الميزان مساء الجمعة، على أن تنطلق المنافسات مع المرحلة التمهيدية والإقصائية من البطولة في التاسعة مساء، فيما تقام المنافسات النهائية ومراسم التتويج لهذه الفئة مساء السبت.

ومن جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: يسعدنا أن نشهد انطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في الأيام القليلة المقبلة خلال الشهر الفضيل، حيث تعد البطولة الأغلى على الساحة المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب اللاعبين ومجتمع اللعبة بشكل عام.

وأضاف: يتميز نظام البطولة هذا العام ببعض التطورات المهمة، التي تساهم في رفع معدلات المنافسة وجودة الأداء من خلال الفصل بين منافسات الفئات تحت 16، وتحت 18، وفوق 18 عاما، لضمان أكبر تمثيل للاعبين واللاعبات، والتركيز بشكل كبير على كل فئة على حدة، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في التركيز على كافة المراحل السنية وتوفير بيئة للكشف عن الكفاءات والمواهب.

وأشاد الشامسي بالإقبال الكبير للأندية ومنتسبيها من اللاعبين واللاعبات على المشاركة في البطولة، مؤكداً أنها تحمل أهمية كبرى على صعيد تعزيز جاهزية اللاعبين والاستعداد الأفضل لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

ولفت الشامسي إلى أن البطولة ذات مواصفات عالمية خاصة، كونها منصة خصبة لصقل المواهب وتسليط الضوء على النجوم الصاعدين الذين يشكلون نواة المنتخبات الوطنية.

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو شهدت للمرة الأولى منذ انطلاقتها إضافة فئة البنات، ما شكّل إضافة نوعية للمنافسات في ظل ما تحققه المرأة الإماراتية من نجاحات وتألق لافت في المجالات المختلفة.

وكان نادي بني ياس قد نجح بالفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، كما تمكن من حسم لقب فئة الشباب تحت 18 عاماً، بينما فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً.

وصعيد فئة السيدات، تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 من الفوز باللقب عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، وحسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً فاز نادي الوحدة باللقب.