روني يضع «روشتة» تعافي مانشستر يونايتد

معتز الشامي (دبي)

وجه وين روني الهداف الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة إلى إدارة فريقه السابق، كما انتقد التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعدم قتال بوجبا مع "الشياطين الحمر"، وتوقع فشل الفريق في دوري الأبطال في العام المقبل ما لم يتم إعادة بناء الفريق بالكامل.

وفتح واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق النار على كريستيانو رونالدو وبول بوجبا، وطالب النادي بضرورة إبعاد النجمين والاعتماد على ما اسماه بلاعبين من "الشباب الجائعين" لتقديم أداء أفضل وبناء فريق ينافس في المستقبل، وكشف أن النادي يحتاج لإبعاد بوجبا ورونالدو على الفور.

وقال روني قال في تصريحات تلفزيونية، أن عودة رونالدو "العاطفية" إلى أولد ترافورد لم تنجح وتابع: نعم سجل أهدافاً لكن بالنظر لمستقبل النادي يتعين على الإدارة التركيز على اللاعبين الأصغر سناً الجائعين لتقديم كل ما لديهم من أجل الفريق خلال الأعوام المقبلة.

وأشار نجم هجوم اليونايتد السابق، إلى أن رونالدو البالغ 37 عامًا لا يقدم ما يكفي طوال 90 دقيقة، حيث كان يجب أن يهتم النادي بمنح تلك الفرصة إلي لاعبين أصغر سناً، وقال: رونالدو ليس هو اللاعب الذي كان في العشرينات وهذا طبيعي في كرة القدم".

كما طال روني بالهجوم لاعب الوسط بول بوجبا، الذي ينتهي عقده مع اليونايتد الصيف المقبل، وطالب النادي بضرورة التخلي عنه بنهاية الموسم، ورأى أنه لم يكن لديه التأثير الكافي في الفريق ولا يقدم نفس ما يقدمه مع منتخب فرنسا ووجه بضرورة إعادة بناء الفريق بالكامل.

فيما لم يترك مهاجم يونايتد السابق ملف المدرب الجديد المنتظر يمر دون تعليق، حيث أبدى تمكسه بالتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو بدلاً من إريك تن هاج، وذلك لأن الأول لديه خبرة البريميرليج على عكس الثاني، وطالب بضرورة منحه وقتاً كافياً قبل الحكم عليه.