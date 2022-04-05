«قرعة المونديال» تضع «أبناء كونتي» في مواجهة صعبة

القاهرة (د ب أ)

بعد شهور قليلة من فوزهم معاً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2022 أربعة من نجوم إنتر ميلان في موسم 2020/ 2021 في مواجهة بعضهم البعض.

وفاز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو واللاعبان الكرواتيان إيفان بيرسيتش ومارسيلو بروزوفيتش والنجم البلجيكي أشرف حكيمي بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر في الموسم الماضي، ولكن اللاعبين الأربعة سيكونون في ثلاثة منتخبات متنافسة معاً عندما تنطلق فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وساهم اللاعبون الأربعة بشكل كبير في فوز إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ عقد كامل، ولكنهم بعد عدة شهور سيصطدمون معاً في المونديال القطري، حيث أوقعتهم القرعة، التي أجريت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، في مجموعة واحدة بالدور الأول للبطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب في المجموعة السادسة إلى جانب المنتخب الكندي.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر نجح في استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، ليقود إنتر إلى تقديم موسم رائع والفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل عن منصة التتويج، وبالتحديد منذ فوز الفريق بالثلاثية «الدوري والكأس في إيطاليا ودوري الأبطال الأوروبي» عام 2011 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبعد هذا اللقب مع كونتي، بدأ إنتر في التراجع، حيث ترك كونتي المنصب كما قرر لوكاكو وحكيمي الرحيل عن صفوف الفريق.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي، فيما انتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن مجموعة النجوم الذين أنفق النادي الفرنسي ببذخ لجلبهم إلى صفوفه في صيف 2021، ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس وحارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وفي المقابل، ظل النجمان الكرواتيان بيرسيتش وبروزوفيتش ضمن صفوف إنتر.

وأشار بيرسيتش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصداقة التي تربط اللاعبين الأربعة، رغم رحيل اثنين منهم عن صفوف الفريق، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وكان اللاعبان وصلا مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، ولعب كل منهما دوراً مهماً في هذا الإنجاز، وسجل بيرسيتش هدف التعادل في مرمى المنتخب الإنجليزي بالدور قبل النهائي ليساهم في بلوغ فريقه المباراة النهائية.

وسجل بيرسيتش هدفاً في المباراة النهائية أيضاً، ولكن المنتخب الكرواتي خسر 2/ 4 أمام نظيره الفرنسي.

وأشاد زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي نفسه بعمل كونتي مع إنتر ومدى تأثير خبرة إنتر على الثنائي بيرسيتش وبروزوفيتش.

وقال داليتش في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية الرياضية في 2021: أنطونيو كونتي كان مهماً لكليهما... إيفان بيرسيتش يلعب بشكل رائع. هو لاعب ذكي ويحرص في التضحية من أجل الفريق.

وأضاف: ومن أبرز مهارات مارسيلو بروزوفيتش أنه يستطيع اللعب في مراكز مختلفة. أراه كلاعب خط وسط مدافع لأن لديه الموهبة في التغطية واستعادة الكرة كما يتمتع بالحنكة.