الفيحاء يسطر التاريخ بالنهائي الأول

الرياض (أ ف ب)

سجل الفيحاء إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى نهائي كأس ملك السعودية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد أبو سبعان.

ويدين الفيحاء بالفضل لحارس مرماه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي تأهل مع منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022، وتألق بشكل لافت لينقذ مرماه من أهداف محققة، خصوصاً في الشوط الثاني.

وفرض الاتحاد سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول، لكن هجماته لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى البرتقالي خلال أول نصف ساعة، على عكس الفيحاء الذي كاد أن يخطف هدفاً من هجمة مرتدة، لولا براعة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي الذي تصدى لكرة مالك العبد المنعم الانفرادية، قبل أن يتدخل الدفاع وينهي خطورتها «27».

ومن هجمة ثانية، نجح الفيحاء في أخذ الأسبقية عندما توغل العبد المنعم بكرة داخل منطقة الجزاء، وصوبها قوية، تصدى لها جروهي وعادت لتجد أبو سبعان الذي صوبها قوية داخل المرمى «36».

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل الاتحاد هجومه ولاحت له فرص للتعديل، لكن ستويكوفيتش كان بالمرصاد.

وبالتالي، سيلاقي الفيحاء نادي الهلال الذي سبق وتأهل إلى المباراة النهائية للمرة السابعة عشرة في تاريخه بفوزه على الشباب 2-1 بعد التمديد.