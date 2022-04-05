«المبارزة» سر سقوط الأرسنال

لندن (رويترز)

اعتذر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، عن الأداء «غير المقبول» لفريقه خلال الخسارة 3-صفر على ملعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقت آمال أرسنال في إنهاء الدوري في المربع الذهبي ضربة قوية بعد تراجعه للمركز الخامس، خلف توتنهام هوتسبير الذي خاض مباراة أكثر من جاره.

وقال أرتيتا: لم نكن في حالتنا اليوم خاصة في الشوط الأول. كنا متأخرين في كل لعبة، وضعفاء في المبارزات المشتركة. عندما تطور الأداء قليلاً، كنا سيئين في التعامل مع الكرة ولم تكن لنا أي سيطرة، أو تسلسل في الأداء، حيث كان يمكننا الهيمنة على المباراة بعض الشيء، لكن تلقت شباكنا هدفين.

وأضاف: إجمالاً هذا غير مقبول. نعتذر عن ذلك وسنعمل على إعادة وحدة الفريق.

وقال المدرب الإسباني إنه تحدث عن أهمية الفوز بالمواجهات الفردية.

وواصل: ناقشنا ذلك قبل انطلاق المباراة مباشرة، الطريقة التي تفوز بها هنا عندما تنافس بالطريقة التي ينبغي أن تلعب بها. هذا يعني ضرورة الفوز في المواجهات المشتركة، وأن تحظى بحضور واتزان ورباطة جأش في الملعب لتنجح في مواقف معينة. إنه فريق يتمتع بقدرات بدنية حقاً والملعب ليس الأفضل للقيام بذلك، لذلك يتعين عليك إيجاد طريقة للقيام بأشياء أخرى عادة لا تقوم بها. لكن لم ننجح في فعل ذلك.

وقال أرتيتا إن المدافع كيران تيرني سيتم عرضه على متخصص اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة في ركبته أبعدته عن المباراة.