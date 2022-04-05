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ابن فطيس ينهي مونديال «الإسكيت» في المركز 21
ابن فطيس ينهي مونديال «الإسكيت» في المركز 21
5 ابريل 2022 11:56

دبي (الاتحاد)
أنهى سيف بن فطيس المنصوري مشاركته في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، التي أقيمت في مدينة ليما عاصمة بيرو في المركز 21 من بين 57 رامياً يمثلون 20 دولة، وذلك بعدما حقق 116 طبقاً من أصل 125 طبقاً في البطولة، التي فاز بلقبها نيكولاس سبينوسا من بيرو وحل خلالها الأرجنتيني فيدريكو جيل ثانياً، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأميركي ستيوارت هايدن.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، أن الرامي سيف بن فطيس لديه موهبة عالية، ويمكنه أن يكون رقماً صعباً في كافة البطولات، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض الجوانب الفنية الخفيفة لاستعادة زمام المنافسة التي نتطلع إليها في كأس العالم المقبلة في لوناتو الإيطالية، التي ستحظى بمشاركة واسعة من معظم رماة العالم بسبب تواجد مصانع الأسلحة بالقرب من لوناتو وهي فرصة ذهبية لمعظم الرماة لضبط أسلحتهم.
يذكر أن رماة 5 دول عربية شاركوا في البطولة وجاءت النتائج دون المستوى رغم غياب عدد كبير من نجوم اللعبة في العالم، وهو ما كان يمثل فرصة ذهبية للمشاركين، حيث جاء الفلسطيني ياراد مارسيلومال في المركز الثالث عشر برصيد 120 طبقاً، والقطري راشد صالح العذبة المركز 18 برصيد 117، والكويتي عبد الله الرشيدي في المركز 25 برصيد 115 طبقاً، وحل الأمير سعود آل سعود في المركز 36 برصيد 111 طبقاً.

سيف بن فطيس
كأس العالم لرماية الأطباق
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