الهوكي يتخطى الصين تايبيه ويتصدر «مونديال لوكسمبورج»

لوكسمبورج (وام)

واصل منتخب هوكي الجليد نتائجه الطيبة في بطولة كأس العالم «المستوى الثالث أ»، والمقامة حالياً في لوكسمبورج، حيث حقق فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب الصين تايبيه بنتيجة 10/ 2، في المواجهة الثانية له بالبطولة، حيث سبق له الفوز في المواجهة الأولى على تركمانستان بنتيجة 10/ 4.

وبهذه النتيجة يكون منتخبنا قد حقق العلامة الكاملة في المباراتين الأولى والثانية، ووصل إلى النقطة السادسة.

وجاءت تفاصيل المباراة الثانية لتؤكد تفوق منتخبنا الوطني ونجاحه في السيطرة على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول في صالحه بنتيجة 5/ 0، بعد سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وتفوقه فنياً وبدنياً دفاعاً وهجوماً، وواصل تفوقه في الشوط الثاني حيث أضاف 4 أهداف أخرى، لتصبح النتيجة 9/ 0، فيما تحسن أداء فريق الصين تايبيه في الشوط الثالث والأخير وأحرز هدفين مقابل هدف لمنتخبنا، لتنتهي المباراة بنتيجة 10/ 2، ويبقى أمام منتخبنا الوطني مباراتان الأولى أمام منتخب تركيا غداً «الأربعاء» والثانية أمام لوكسمبورج وتقام بعد غدٍ «الخميس»، وفي حال فوزه بهما سيتصدر المنتخب البطولة، ويتأهل مباشرة إلى كأس العالم الفئة الثانية. وعن الفوز على الصين تايبيه.

من جانبه، قال عمر الشامسي لاعب منتخبنا الوطني: اللاعبون قدموا أنفسهم بشكل جيد، والنتيجة لا تعني أن المباراة كانت سهلة، لأن فريق الصين تايبيه من الفرق القوية، إلا أننا درسناه جيداً، وأوقفنا كل عناصر الخطورة ومفاتيح اللعب لديه، وطبقنا خطة المدرب في الشقين الدفاعي والهجومي بروح قتالية عالية.

فيما قال أحمد الظاهري حارس مرمى منتخبنا الوطني، والذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: الفوز على الصين تايبيه حافز كبير للفريق من أجل مواصلة تحقيق النتائج الطيبة، والتمسك بأمل إحراز اللقب، ولا شك أننا تنتظرنا مباراتين من العيار الثقيل أمام تركيا ولوكسمبورج، ويجب أن نحافظ على أعلى درجة من التركيز من أجل الفوز فيهما.