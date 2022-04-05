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الرياضي
«النمور» ينهي «السبع العجاف»
«النمور» ينهي «السبع العجاف»
5 ابريل 2022 11:46

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


أنهى اتحاد كلباء 7 جولات من دون أي فوز، عندما تخطى العروبة بهدف أحرزه التوجولي بينيل ملابا، وبعيداً عن «النقاط الثلاث» خرج «النمور» بجملة من المكاسب بهذا الفوز الذي كسر به حاجز الأربعة شهور، منذ آخر انتصار على خورفكان في «الجولة 12» من الدور الأول، والتي أقيمت بنهاية العام الماضي.
ويتمثل المكسب الأهم في عودة الثقة إلى المهاجم ملابا هداف الفريق الذي وصل إلى هدفه الخامس في البطولة، ورفع رصيد إلى الهدف 28 بالدوري، منها 12 هدفاً في الموسم الأول و11 هدفاً في الموسم الثاني، و5 أهداف في الموسم الحالي قبل 6 جولات من «خط النهاية». 
وبلغ اتحاد كلباء «النقطة 23»، ليؤكد أنه في «أمان»، بعدما وسع الفارق 13 نقطة عن العروبة، وهو ما يعني نظرياً وعملياً ابتعاده التام عن منطقة الهبوط.

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اتحاد كلباء
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