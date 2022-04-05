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الشارقة يحتفظ بكأس «شباب اليد» للمرة الرابعة
الشارقة يحتفظ بكأس «شباب اليد» للمرة الرابعة
5 ابريل 2022 11:34

رضا سليم (دبي)


أحرز الشارقة كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الشباب للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على العين 45-34، في المباراة التي أقيمت على صالة الملك الشرقاوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة، ليحصد الفريق الشرقاوي الثلاثية هذا الموسم، بعد الفوز بدرع الدوري وكأس السوبر.
وأنهى الشارقة البطولة بـ «العلامة الكاملة» برصيد 15 نقطة، فيما رفع العين رصيده إلى 13 نقطة ليحل في المركز الثاني، وحل شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بعد فوزه على الجزيرة 29-27، كما فاز النصر على الوصل 34-30.
حضر المباراة ومراسم التتويج، نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وفيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد مشرف كرة اليد في نادي الشارقة، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية بنادي الشارقة.
وأشاد جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية، بحرص إدارة النادي على توفير كل أسباب النجاح لليد الشرقاوية، والعمل على بناء فرق المراحل السنية، للحفاظ على مكتسبات كرة اليد بنادي الشارقة، موجهاً الشكر إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في مختلف المراحل السنية بنادي الشارقة، ولمشرف المراحل السنية يوسف أحمد، على جهودهم وانضباطهم طوال الموسم.
وقال: الشارقة حقق هذا الموسم الحالي 8 ألقاب من أصل 10 بطولات في كرة اليد، وهي ثلاثية لفريق الرجال، ويتبقى له كأس رئيس الدولة، وثلاثية فريق الشباب، بالإضافة إلى دوري الناشئين ويتبقى مسابقة الكأس، ودوري الصغار، وهناك مراحل الحسم الأخيرة في دوري الأشبال، والقاسم المشترك في بطولات «الملك» خلال المواسم الأخيرة أنها من دون هزيمة أو تعادل، وتعتبر هذه الأرقام حصرية لـ «قلعة الملك».

كأس الإمارات لليد
الشارقة
العين
شباب الأهلي
الوصل
الجزيرة
النصر
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