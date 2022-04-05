«الإنتر» يتهرب من التعاقد مع «الجوهرة» !



أنور إبراهيم (القاهرة)



يغادر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي، بنهاية عقده في يونيو القادم، نتيجة حتمية لعدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على تمديد العقد الذي يربط اللاعب بالنادي.

ومنذ أن تم الإعلان عن رحيل ديبالا عن «السيدة العجوز» بنهاية الموسم، لاعباً حراً وبـ «المجان»، أبدت عدة أندية أوروبية كبيرة اهتمامها بالحصول على خدماته، أبرزها إنتر ميلان منافس يوفنتوس اللدود في الدوري الإيطالي «الكالشيو»، والذي كان يبدي اهتماماً كبيراً بهذا المهاجم الهداف من فترة ليست قصيرة.

غير أن بيبي ماروتا المدير العام الرياضي للإنتر، والذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بديبالا منذ أن كان رئيساً تنفيذياً لـ «اليوفي» على امتداد 8 سنوات قبل انتقاله إلى رئاسة القطاع الرياضي في الإنتر، لا يزال يراوغ ويتملص من تحديد موقف ناديه فيما يتعلق بضم النجم الأرجنتيني الملقب بـ «لاجويا» أو «الجوهرة».

وقال: فيما يتعلق بديبالا، لا أستطيع أن أتدخل في الأسباب التي أدت إلى قراره بعدم التجديد لـ «البيانكونيري»، وإن كنت أعلمها تماماً، ولكنها ليست مجالاً للمناقشة.

وأضاف: الخط الهجومي في الإنتر يلبي احتياجاتنا في الوقت الحالي، ولدينا بعض اللاعبين الشباب المعارين، ولهذا ليس لدينا الآن مشكلة في هذا الخط، ونحن ندرك الموقف، واليوفنتوس لديه لاعبون آخرون تنتهي عقودهم قريباً، مثله مثل الإنتر وإيه سي ميلان، وإذاً هناك الكثير من الحركة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وفي المقابل، تحدث بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس عن هذا الملف قائلاً: ليس هناك أي موقف شخصي تجاه ديبالا، ونحن سعداء بالطريقة التي يتصرف بها كمحترف حقيقي، حيث أدى تدريباته بقوة وبصورة طبيعية هذا الأسبوع، ويتحسن بدنياً ولا أحد يشكك في إمكانياته لاعباً معترفاً بأنه كان دائماً لاعباً مهماً بالفريق.

وأضاف: لدينا مهاجم مصاب هو فيديريكو كييزا، وسوف نفكر بالتأكيد، في اجتماعاتنا مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني، في الطريقة التي سنبني بها الهجوم في المستقبل، ولدينا في هذا الاتجاه بعض الأفكار الواضحة.

يذكر أن باولو ديبالا المولود في 15نوفمبر 1993 «28 عاماً» انضم إلى «اليوفي» عام 2015 قادماً من باليرمو، مقابل 32مليون يورو، بخلاف 8 ملايين يورو إضافات أخرى، وأسهم في فوز «السيدة العجوز» ببطولة الدوري 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات والسوبر الإيطالي 3 مرات.