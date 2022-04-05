أناتول «ماكينة كاميرونية» في «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)



فرض الكاميروني أناتول أبانج مهاجم البطائح اسمه على نجومية الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى، بعدما أحرز 13 هدفاً، بعدما شارك في 12 مباراة على التوالي أسهمت في صعود فريقه إلى وصافة الترتيب، بنهاية «الجولة 26» برصيد 58 نقطة من 25 مباراة.

وينافس البطائح بقوة على بطاقتي التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى جانب 4 فرق أخرى، مع بقاء أربع جولات على ختام المنافسة التي يُسدل عليها الستار في 30 أبريل الحالي، ويجمع الصراع المثير أندية دبا المتصدر برصيد 65 نقطة من 24 مباراة، حيث يبدو «النواخذة» صاحب الحظوظ الأقوى في حسم البطاقة الأولى، وتضم القائمة العربي «الثالث» برصيد 56 نقطة، ودبا الحصن «الرابع» برصيد 53 نقطة، والحمرية «الخامس» بـ 50 نقطة.

وأكد أناتول صاحب الـ 25 عاماً، على أفضليته بعدما أصبح «ماكينة أهداف كاميرونية» لا تعرف التوقف، بتسجيله نحو «ربع أهداف» البطائح في الدوري بإحرازه 13 هدفاً من 49 لفريقه في الدوري حتى الآن، رغم انضمامه المتأخر في «الانتقالات الشتوية».

وسجل المهاجم الكاميروني المتألق أهدافه الـ 13 في 10 مباريات من أصل 12 مباراة خاضها مع فريقه، بداية من مواجهة ختام الدور الأول أمام الحمرية 1-1، وصولاً إلى مباراة «الجولة 26» أمام حتا 3-1، والتي احتفل فيها بثنائية الثانية في الدوري.

وصام أناتول طوال مشواره مع البطائح عن التسجيل في مباراتين فقط أمام الحمرية 1-1، والذيد 2-0، مقابل تسجيله في كل المباريات المتبقية، حيث احتفل بـ «الهاتريك» في شباك الجزيرة الحمراء، والتي انتهت بفوز فريقه 5-1 ضمن «الجولة 22»، بجانب تسجيله «الثنائية» مرتين الأولى أمام جلف أف سي 4-2 في «الجولة 21»، ومواجهة حتا 3-1 في الجولة الأخيرة.

ولا يبدو تألق الدولي السابق في صفوف منتخب بلاده الكاميرون، بالأمر المستغرب حيث سبق لأناتول تمثيل «الأسود» في 7 مباريات دولية عام 2016، ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، بجانب نهائيات أمم أفريقيا، فضلاً عن مشاركاته السابقة مع منتخبي الكاميرون للناشئين تحت 17 عاماً في 2012- 2013، ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً في 2014.

وخاض الكاميروني أناتول قبل وصوله إلى محطته الحالية مع البطائح في دوري الدرجة الأولى مشواراً احترافياً حافلاً في دوريات مختلفة بداية بنيويورك ريد بولز في الدوري الأميركي في الفترة من 2015 إلى 2018، بجانب إعارته لعدد من الأندية في الدانمارك، وفنلندا، ورومانيا، والصين، وصولاً إلى شريف تيراسبول في مالدوفيا عام 2020.