«العميد».. ثلاثية تاريخية بلقب كأس رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل النصر بثلاثية تاريخية لألقاب الموسم الحالي 2021- 2022، لمنافسات الكرة الطائرة لفئة الرجال، بعدما توج بطلاً لكأس رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3-2، في مواجهة النهائي التي جمعت قطبي «الديربي القديم»، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وأضاف «العميد» لقب «البطولة الأغلى» لرصيده في الموسم الحالي، والذي شمل تتويجه بلقبي كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3- صفر، في انطلاقة الموسم، قبل أن يكرر ذات السيناريو بالتتويج بلقب السوبر أمام نفس المنافس بالفوز 3-1 في النهائي، في الوقت الذي اكتفى فيه «الفرسان» حامل لقب كأس رئيس الدولة في آخر موسمين، بالتتويج بدرع الدوري العام على حساب النصر.

وجرت مراسم تتويج «الأزرق»، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، ومروان سنكل نائب رئيس مجلس الإدارة، بجانب عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة.

وشهدت مواجهة نهائي كأس رئيس الدولة، إثارة وندية كبيرة بين «قطبي الديربي القديم»، ونجح «العميد» في حسم اللقب بالأشواط «25- 21، 18- 25، 17- 25، 25- 18، و15- 13»، لينجح في التتويج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد مواسم 2003- 2004، 2004- 2005، 2005- 2006، 2007- 2008، 2016- 2017.

وامتد تفوق «العميد» إلى الجوائز الفردية في ختام موسم مسابقات الطائرة، بعدما نال التونسي زياد لرقش جائزة أفضل مدرب، وحصد علي ثاني بن غليطة جائزة أفضل مدير فريق، وذهبت جائزة أفضل لاعب ليبرو لنجم العميد علي محمد صالح، وحسم ماركوس كوستا جائزة أفضل لاعب شامل، في المقابل نال شباب الأهلي درع التفوق العام، والتي تسلمها الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وأعاد عامر غلام لاعب «العميد» أهم أسباب فوز فريقه بثلاثية تاريخية في الموسم الحالي للإصرار على النجاح، وقال «خضنا 7 مباريات أمام منافسنا شباب الأهلي في أربع نهائيات على التوالي، ووفقنا في الكلمة الأخيرة بفضل إصرار اللاعبين»، لافتاً إلى أن «الأزرق» ضم مجموعة من العناصر الشابة والواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير.