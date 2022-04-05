«الريال» يعثر على بديل «الثلاثي العجوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدي ريال مدريد الإسباني اهتماماً كبيراً بالإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام «18عاماً» لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ويضعه في خطته التي تستهدف استكمال تدعيم وسط الفريق، في ظل ارتفاع أعمار الثلاثي المخضرم في هذا الخط، الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي كاسميرو، ويصر على بذل أقصى جهد من أجل جذبه إلى مدريد في «صيف 2023».

وبدأ بيلينجهام مسيرته الاحترافية لاعباً في بيرمينجهام سيتي الإنجليزي، قبل رحيله إلى الدوري الألماني «البوندسليجا» للعب لبروسيا دورتموند عام 2020.

وفي لقاء لصحيفة «دياريو آس» مع بيب كلوتيه مديره الفني السابق في بيرمينجهام، قال: جودي لاعب «كامل الأوصاف والمواصفات»، يجيد الهجوم بنفس درجة إجادته للدفاع، ولاعب وسط قوي، رغم صغر سنه، ولديه خبرة اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» مع دورتموند، وأيضاً اللعب على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا.

وأضاف كلوتيه: يمكن لريال مدريد الاستفادة منه لاعباً «جوكر» في أكثر من مركز، لأنه من نوعية اللاعبين الذين يملكون طاقة كبيرة، تمكنه من الارتداد سريعاً بين الدفاع والهجوم، ويغطي مساحات واسعة من الملعب، وشديد التركيز، وحريص على استرداد الكرة سريعاً من المنافس، ولايمكن حصر إمكانياته وقدراته، ولديه طموح ونضج أكبر من سنه.

ولما كان ريال مدريد يستهدف استكمال تدعيم وسطه، بعد أن ضم الفرنسي إدواردو كامافينجا، فإنه يضع نصب عينيه الحصول على خدمات هذا الشاب الإنجليزي المطلوب في أكثر من نادٍ، في مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول.

ولد بيلينجهام في ستوربريدج بمدينة بيرمينجهام في 29 يونيو 2003 «18عاماً»، وانضم لفريق بيرمينجهام سيتي في سن السابعة، وتم تصعيده للفريق الأول في سن 16، حيث لعب 44 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند عام 2020 مقابل 25 مليون جنيه استرليني، حيث لعب 84 مباراة، كما شارك دولياً مع منتخب إنجلترا في 12 مباراة.

ويتوقع خبراء تسويق اللاعبين ارتفاع سعر بيلينجهام، إذا فكر بروسيا دورتموند في بيعه بنهاية هذا الموسم أو الموسم المقبل، إلى 100مليون جنيه استرليني.