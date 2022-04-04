الثلاثي الإماراتي يجدد «الحلم الآسيوي»

مراد المصري (دبي)

يتجدد الحلم الآسيوي للكرة الإماراتية، مع ترقب مشاركة ثلاثة أندية، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2022، الذي يقام بنظام التجمع في السعودية من 7 إلى 27 أبريل الجاري.

ويشارك الشارقة في المجموعة الأولى التي تقام منافساتها في الرياض، وتضم الهلال السعودي «حامل اللقب»، والريان القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما يوجد الجزيرة في المجموعة الثانية التي تقام منافساتها في الرياض أيضاً، إلى جانب الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، ويلعب شباب الأهلي في المجموعة الثالثة مع الغرافة القطري وفولاد الإيراني وأهال التركماني.

ومنذ إطلاق دوري أبطال آسيا بمسماه ونظامه الجديد في موسم 2002 - 2003، فإن أنديتنا كان لها السبق في حصد اللقب، عندما تُوج به العين الذي يُعتبر النادي الإماراتي الوحيد الذي يملك اللقب في خزائنه، كما إنه بلغ المباراة النهائية مرتين بعد ذلك، وحل وصيفاً في عامي 2005 و2016، وكان شباب الأهلي قريباً من معانقة اللقب الآسيوي قبل أن يكتفي بالوصافة في عام 2015، فيما قدمت أنديتنا نتائج بارزة بطموحات متباينة ترقباً لانتظار أن ينجح فريق آخر بتكرار الحلم الآسيوي وحصد اللقب الغائب.

كانت البطولة الأهم على صعيد الأندية في قارة آسيا شهدت العام الماضي رفع عدد المشاركين فيها، حيث باتت منطقتا غرب آسيا وشرق آسيا تضمان 5 مجموعات لكل منهما، وتضم كل مجموعة 4 أندية.