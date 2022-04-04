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الرياضي
«العنابي» يستعيد «الوصافة» بـ «رباعية»
«العنابي» يستعيد «الوصافة» بـ «رباعية»
5 ابريل 2022 00:19

معتصم عبدالله (دبي)


سريعاً.. استعاد الوحدة «وصافة» دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، من جاره الجزيرة، بالفوز على مضيفه فريق الإمارات 4-2، ضمن «الجولة 20»، ورفع «العنابي» الذي استعاد ذاكرة الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام العين «المتصدر» بنتيجة 0-1، رصيده إلى «42 نقطة»، فيما تأزم موقف «الصقور»، في المركز الأخير، برصيد 9 نقاط، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يحسمها «أصحاب السعادة» برباعية أمام الفرق الصاعدة، بتغلبه على «الصقور» 4-1 و4-2، وعلى العروبة 4-0 و4-2.
وفرض السوري عمر خربين أفضليته في الشوط الأول، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 15 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، وصنع بعدها الهدف الثاني من كرة هيأها أمام زميله فابيو مارتنيز، لم يتوان الأخير في إيداعها الشباك، من تسديدة ثانية من خارج المنطقة، في الزاوية البعيدة لمرمى سهيل المطوع.
وقلص «الصقور» الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بواسطة سعيد الكعبي، من هجمة مرتدة، وهو الهدف الأول للكعبي في مباراته العاشرة بالدوري.
وعاد «العنابي» في الشوط الثاني، ليضيف هدفين على التوالي، بتوقيع البرازيلي جواو بيدرو، من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه في الدقيقة 52، فيما سجل خربين هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه من كرة رأسية في الدقيقة 60، وقلص وليد صبار الفارق مجدداً لـ «الصقور» من مرتدة في الدقيقة 63، وشهدت المباراة طرد عبدالله الكربي لاعب الوحدة بالإنذار الثاني في الدقيقة 92.
وحسم الظفرة المواجهة أمام ضيفه عجمان على استاد حمدان بن زايد، بالفوز 3-0، وافتتح «أصحاب الأرض» التسجيل بـ «هدف عكسي»، سجله بلال بوسف مدافع «البرتقالي» بالخطأ في مرمى فريقه، وهو الهدف العكسي الثالث لعجمان في الدوري، خلال الموسم الحالي، ليكون أكثر فرق الدوري تسجيلاً بالخطأ، برصيد 3 أهداف، وأضاف الظفرة «ثنائية» في الشوط الثاني، بواسطة وليد عمبر، في الدقيقة 83، ولوكاس كانديدو، في الدقيقة 86، ورفع «الفارس» رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ 12، مقابل 25 نقطة لـ «البرتقالي» صاحب الترتيب الثامن.
وعلى استاد الفجيرة، انتظر اتحاد كلباء حتى الدقيقة 82، لينجح في حسم المواجهة أمام ضيفه العروبة بهدف أحرزه بينيل ملابا، ورفع «النمور» رصيده 23 نقطة، واحتفظ بمركزه العاشر، مقابل 10 نقاط للعروبة صاحب المركز قبل الأخير.

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