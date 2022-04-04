«نادال الجديد» يطرق باب «العشرة الأوائل»

باريس (أ ف ب)

أصبح الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس على مشارف دخول نادي لاعبي التنس العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، بعد تتويجه بطلاً لدورة ميامي الأميركية، إحدى دورات الماسترز على حساب النرويجي كاسبر رود بالفوز عليه 7-5 و6-4 في النهائي. ويُنظر إلى الكاراس «18 عاماً»، على أنه الخليفة المنتظر لمواطنه الأسطورة رافايل نادال وهو صعد إلى المركز الحادي عشر، متخلفاً بفارق 10 نقاط فقط عن البريطاني كاميرون نوري العاشر، أما رود، فارتقى مرتبة واحدة وبات سابعاً. واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف، بفارق بسيط عن الروسي دانييل مدفيديف.