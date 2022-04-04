الوحدة يفتتح كأس زايد الدولية للناشئين



أبوظبي (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، افتتح نادي الوحدة لكرة القدم فعاليات ومباريات الدورة الـ 20 من كأس زايد الدولية للناشئين بشعار «عام الخمسين»، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في مقر أكاديمية النادي في منطقة الشهامة بأبوظبي.

وحددت اللجنة المنظمة فرق تحت - 15 سنة - للمشاركة في البطولة خلال دورتها الحالية، ويشارك فيها كل من أندية الوحدة والعين والجزيرة وبني ياس مُمثلين عن أبوظبي، وآيندهوفن الهولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وبارتيزان الصربي، وجلينا السلوفاكي.

وخلال حفل الافتتاح، أشاد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة، بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بشكل عام ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص، وحرصها على تمكين وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع والمراحل السنية في هذا القطاع.

كما أشاد راشد الزعابي وأعضاء اللجنة المنظمة بدعم واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة للبطولة.

وتستمر فعاليات الدورة حتى منتصف أبريل الجاري، ويتخللها مُباريات تنافسية لفرق المراحل السنية تُحاكي في تنظيمها وقواعدها مباريات ومنافسات الفرق الأولى، إضافة إلى عدد من الملتقيات الفنية بهدف تبادل ومشاركة الخبرات، وأنشطة ثقافية وترفيهية، وعدد من الأنشطة السياحية لضيوف الدورة.