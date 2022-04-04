سيميوني: «مركزية سيتي» تحتاج أن نكون في أفضل حالة

مانشستر (رويترز)

يستمتع دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بمشاهدة مانشستر سيتي، ويعلم جيداً أنه يتعين على الفريق الإسباني أن يكون في أفضل حالاته، للفوز على منافسه الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عشية مباراة الذهاب أمام فريق المدرب بيب جوارديولا: استمتع كثيراً بمشاهدة مباريات مانشستر سيتي. أكثر ما يعجبني في فرق مثل مانشستر سيتي هو الجهد الذي يبذله في محاولة استعادة الكرة ومواصلة الاستحواذ. أسعد جداً بمشاهدتهم. ما يسعدني أكثر مشاهدة لاعبين بهذه الجودة يقاتلون على كل كرة. هذا ما يريده جميع المدربين.

ولا يشعر سيميوني بالقلق من خوض أتليتيكو مباراة الذهاب خارج الديار قبل أن يستضيف مباراة العودة على أرضه أمام جماهيره، لأن المعركة طويلة وعلينا أولاً أن نتأكد من القيام بما يلزم في مانشستر.

كما لا يرى سيميوني أي ميزة في مواجهة منافس آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

وقال سيميوني: يونايتد له طبيعة مختلفة مقارنة بسيتي. سيتي فريق أكثر مركزية ويستحوذ على الكرة في معظم فترات المباريات. يجب أن نلعب بشكل أفضل ونحسن كل ما فعلناه قبل أسبوعين ضد يونايتد للحصول على فرصة.