كلوب: دور صلاح ليس إحراز الأهداف!



برلين (د ب أ)



لا يشعر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بالقلق إزاء مستوى هدافه المصري محمد صلاح قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي غداً «الثلاثاء» في ذهاب دورالثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح بمستوى مذهل مع ليفربول هذا الموسم وسجل 28 هدفاً على مستوى جميع المسابقات، مما أثار التكهنات بشأن مستقبله.

ويتبقى 15 شهراً فقط في عقد صلاح «29 عاماً» مع ليفربول، وسجل المهاجم المصري مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث جاء الهدف من ضربة جزاء خلال المواجهة أمام برايتون.

لكن كلوب لا يشعر بالقلق إزاء ندرة أهداف صلاح مؤخراً، مشيراً إلى أنه وزميله السنغالي ساديو مانيه بالتأكيد يشعران بالتوتر بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كأس الأمم الأفريقية، قبل عودتهما إلى ليفربول لمساعدته في المنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك بها.

ويرى كلوب أن دور صلاح، نجم تشيلسي وروما سابقاً، لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف.

وقال كلوب «ربما لم يسجل من هجمة منظمة، ربما سجل من ضربة جزاء أو شيئاً

كهذا، لكن هذا ليس بالأمر المهم».

وأضاف «مستوى اللعب مهم بالنسبة لي، الطريقة التي يجذب بها لاعبي الفرق المنافسة في اللحظات التي تكون الكرة بحوزته، ربما يتجمع حوله لاعبان أو ثلاثة في هذه اللحظات».

وقال «في بعض الوقت يكون بإمكانه اتخاذ القرار بشكل أفضل لا شك في ذلك، تمرير الكرة بشكل أسرع وكل هذه الأمور، لكنها فترة صعبة بالنسبة لساديو ومو بعد كأس أمم أفريقيا وعودتهما بشكل فوري لنا».