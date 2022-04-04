اليوم 13:41
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«التمزق العضلي» يُبعد توليسو أسابيع عدة
«التمزق العضلي» يُبعد توليسو أسابيع عدة
4 ابريل 2022 21:17

 
ميونيخ (د ب أ)


ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سيفتقد جهود لاعب خط الوسط كورنتين توليسو لأسابيع عدة.

وذكرت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» أن الفرنسي توليسو «27 عاماً» تعرض لتمزق عضلي في الفخذ.
وكان توليسو قد شارك من مقعد البدلاء في الدقيقة 62 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على فرايبورج 4-1 في الدوري الألماني، لكنه أُصيب ليخرج من أرض الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.
وسيغيب توليسو بالتأكيد عن صفوف بايرن ميونيخ في مباراته أمام فياريال الإسباني «الأربعاء» في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد توليسو مع بايرن ميونيخ من المفترض أن ينتهي هذا الصيف.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
فرايبورج
فياريال
آخر الأخبار
تألق إماراتي في «القوس والسهم» بـ «ند الشبا»
الرياضي
تألق إماراتي في «القوس والسهم» بـ «ند الشبا»
اليوم 13:36
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
الرياضي
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
اليوم 13:33
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©