«التمزق العضلي» يُبعد توليسو أسابيع عدة



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سيفتقد جهود لاعب خط الوسط كورنتين توليسو لأسابيع عدة.

وذكرت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» أن الفرنسي توليسو «27 عاماً» تعرض لتمزق عضلي في الفخذ.

وكان توليسو قد شارك من مقعد البدلاء في الدقيقة 62 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على فرايبورج 4-1 في الدوري الألماني، لكنه أُصيب ليخرج من أرض الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وسيغيب توليسو بالتأكيد عن صفوف بايرن ميونيخ في مباراته أمام فياريال الإسباني «الأربعاء» في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد توليسو مع بايرن ميونيخ من المفترض أن ينتهي هذا الصيف.