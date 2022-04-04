إنفانتينو يطلب إطلاق اسم روسي على «روما الأولمبي»



برلين (د ب أ)

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السلطات الإيطالية بتكريم إرث المهاجم الراحل باولو روسي، بإطلاق اسمه على الاستاد الأولمبي.

وسجل روسي ستة أهدف ليتوج بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية إثر تتويج المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 1982، وتُوج في العام نفسه بجائزة «بالون دور»، ليكون اللاعب الوحيد الذي يتوج بالألقاب الأربعة خلال عام واحد.

وخلال تلك النسخة من كأس العالم، قاد روسي المنتخب الإيطالي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث سجل ثلاثية في المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب البرازيلي 3 - 2 في دور المجموعات، وقد كان المنتخب البرازيلي يضم حينذاك أساطير، من بينهم سوكراتيس وزيكو.

ولا يزال روسي يقاسم روبرتو باجيو وكريستيان فيري صدارة هدافي المنتخب الإيطالي في بطولات كأس العالم برصيد 9 أهداف لكل منهم.

وتوفي روسي، المهاجم السابق لفيتشينزا ويوفنتوس، في عام 2020 عن عمر 64 عاماً، وناشد إنفانتينو الاتحاد الإيطالي بتكريم إرثه عبر إطلاق اسمه على الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما.

وقال إنفانتينو خلال فعالية إحياء ذكرى أرتيميو فرانكي الرئيس الأسبق للاتحاد الإيطالي: ماذا ننتظر لإطلاق اسم باولو روسي على الاستاد الأولمبي؟ لا يوجد إيطالي آخر قدم للعبة أكثر مما قدمه روسي.

وأضاف: لذلك، أقول هذا لكل المسؤولين هنا، أرجوكم ساعدونا، أعتقد أن باولو يستحقها.

كذلك تحدث إنفانتينو عن لقاء مع الحكم السابق أبراهام كلاين الذي أدار مباراة إيطاليا والبرازيل في مونديال 1982 ولم يحتسب هدفاً رابعاً للمنتخب الإيطالي لجيانكارلو أنتونيوني.

وقال إنفانتينو بشأن لقائه مع كلاين: من بين عدة أشياء، اعترف بأن هدف أنتونيوني «الذي ألغي بداعي التسلل» كان صحيحاً، وبالتالي دعونا نصحح النتيجة، لقد انتهت بنتيجة 4-2.